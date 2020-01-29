Мишустин назначил Приходько своим помощником

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил своим помощником Сергея Приходько, многие годы работающего на внешнеполитическом направлении в правительстве, а еще раньше - в Кремле.

В разные годы Приходько находился на дипломатической службе, работал помощником президента и некоторое время замглавы администрации Кремля.

В мае 2012 года перешел в Белый дом, где спустя год стал вице-премьером, главой аппарата правительства. В мае 2018 года был переведен на должность первого заместителя главы аппарата.