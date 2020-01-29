Премьер-министр Михаил Мишустин распределил обязанности между своими заместителями, в том числе ответственность за реализацию национальных проектов.

Как и ожидалось, генеральным экономическим курсом в правительстве займется первый вице-премьер Андрей Белоусов. Он координирует разработку основных направлений социально-экономического развития, финансовую и денежно-кредитную политики, результативность бюджетных расходов и влияние бюджета и налогов на ускорение темпов экономического роста. Белоусов ответственен за государственные инвестиции, включая деятельность институтов развития.

Первый зампред правительства - главный координатор достижения национальных целей развития и займется общей координацией национальных проектов во взаимодействии с их непосредственными кураторами. Самому Андрею Белоусову премьер поручил заниматься нацпроектами "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт", "Производительность труда и поддержка занятости". Также в зоне ответственности первого вице-премьера стратегия развития магистральной инфраструктуры в части транспорта.

Общий контроль за реализацией национальных проектов вверен вице-премьеру, главе аппарата правительства Дмитрию Григоренко. Должность зампреда концентрирует в его руках значительные надзорные функции. За его подписью на стол премьер-министру будут ложиться отчеты об эффективности работы министерств и ведомств, всей бюджетной системы, исполнения федеральных законов, поручений и указаний президента и правительства. Григоренко будет курировать вопросы государственной службы, законопроектную деятельность, реформу контрольно-надзорной деятельности.

Социальный блок остался за вице-премьером Татьяной Голиковой, одного из немногих зампредов предыдущего правительства, сохранивших свой "портфель" в составе нового кабмина. Она продолжит курировать государственную политику - и соответствующие национальные проекты - в сферах демографии, здравоохранения, образования, науки, следить за состоянием Пенсионного и других внебюджетных фондов, оборотом лекарственных средств.

Знакомый для себя круг обязанностей сохранил вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, также перешедший в новый кабинет министров. Все, что касается развития Дальнего Востока и Арктики, сконцентрировано в его руках. Кроме того, Трутневу поручено заняться социально-экономическим развитием Северного Кавказа, а также территориями опережающего развития, свободными и особыми экономическими зонами в масштабах всей страны.

Новые направления предстоит осваивать и вице-премьеру Юрию Борисову. За ним глава правительства оставил все, что касается развития оборонно-промышленного комплекса, обеспечения национальной обороны и выполнения гособоронзаказа, космическую отрасль. А дополнительно Борисову доверено заниматься отечественной промышленностью и топливно-энергетическим комплексом.

Вице-премьера Викторию Абрамченко в правительство позвали с должности руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), что автоматически подразумевало закрепление за ней всей государственной политики в сфере земельных отношений, гражданского оборота недвижимости и кадастра. На протяжении нескольких лет Абрамченко проработала в министерстве сельского хозяйства страны, в том числе в ранге замминистра. Ей и доверили курировать отечественное сельское хозяйство, рыболовство, лесопромышленный комплекс. Вице-премьер также стала куратором национального проекта "Экология".