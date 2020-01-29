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29.01.2020 23:45
Рубрика: Власть

Мишустин сменил замглавы ФНС

Александр Егоричев. Фото: Сайт ФНС Александр Егоричев. Фото: Сайт ФНС
Александр Егоричев. Фото: Сайт ФНС

Премьер-министр России Михаил Мишустин в среду, 29 января, подписал распоряжения, согласно которым пост заместителя руководителя Федеральной налоговой службы освободил Сергей Аракелов, а занял Александр Егоричев.

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"Освободить Аракелова Сергея Ашотовича от должности заместителя руководителя Федеральной налоговой службы по его просьбе... Назначить Егоричева Александра Валерьевича…", - говорится в документах, которые опубликованы на сайте правительства.

Александр Егоричев с августа 2015 года работал начальником управления камерального контроля ФНС России.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Председатель Правительства Правительство Минфин ФНС

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