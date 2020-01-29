Мишустин сменил замглавы ФНС

Премьер-министр России Михаил Мишустин в среду, 29 января, подписал распоряжения, согласно которым пост заместителя руководителя Федеральной налоговой службы освободил Сергей Аракелов, а занял Александр Егоричев.

"Освободить Аракелова Сергея Ашотовича от должности заместителя руководителя Федеральной налоговой службы по его просьбе... Назначить Егоричева Александра Валерьевича…", - говорится в документах, которые опубликованы на сайте правительства.

Александр Егоричев с августа 2015 года работал начальником управления камерального контроля ФНС России.