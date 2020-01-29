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29.01.2020 15:50
Рубрика: Власть

МО РФ: Все нравоучения США по Сирии появляются при поражении террористов

Текст: Иван Петров
На очередное заявление госсекретаря США Майкла Помпео о ситуации в Сирии обратили внимание в министерстве обороны России, назвав его лицемерным.
Игорь Конашенков. Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Игорь Конашенков. Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Игорь Конашенков. Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

"В Минобороны РФ не удивлены лицемерием госсекретаря США Майкла Помпео, заявившего об испытываемом в Госдепе "беспокойстве" из-за "масштабного наступления" России и Сирии на якобы мирных жителей Идлиба. Поскольку за весь период активного противостояния России международному терроризму в Сирии не было ни одного публичного заявления Госдепартамента США в поддержку этой борьбы", - прокомментировал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Более того, в военном ведомстве обратили внимание на странный факт. Все подобные, по словам генерала Конашенкова, нравоучения по Сирии и обеспокоенности якобы страданиями мирных жителей выходят в свет исключительно в моменты сокрушительного поражения террористов и реального долгожданного освобождения мирных сирийцев.

"Неудивительна на этом фоне была молчаливая поддержка последних недель Госдепом мощного и скоординированного наступления крупных сил из зоны деэскалации "Идлиб". Помпео назвал их "невинными мирными жителями", хотя вышли они с артиллерией и бронетехникой, принадлежащих "Джебхат ан-Нусре", сирийскому филиалу "Аль-Каиды", - сказал представитель российского военного ведомства.

По данным Минобороны России, в результате оборонительных действий и контрнаступления сирийских правительственных войск на границе зоны деэсклации "Идлиб" (по состоянию на утро 29 января) были уничтожены и захвачены восемь "невинных" танков, более 15 боевых машин пехоты, 49 пикапов с крупнокалиберным вооружением, восемь джихад-мобилей, четыре ударных БПЛА и несколько десятков артиллерийских орудий разных калибров.

Фото: Министерство обороны РФ
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По словам Конашенкова, под аналогичные лицемерные сообщения Госдепартамента США ранее были освобождены сирийцы в Алеппо, Пальмире, Хаме, Хомсе, Думе, Деръа, Сувейде, Кунейтре, Дейр-Эз-Зоре. "И там сейчас в отличие от стертой с лица земли бомбардировками США Раки граждане Сирии самостоятельно налаживают мирную жизнь", - отметил генерал.

Причиной же главных трудностей в восстановлении мирной жизни сирийцами, по словам Конашенкова, является сам Госдеп США, не брезгующий ничем в реализации жесточайших санкций, блокирующих любую продуктовую, медицинскую, вещевую и финансовую помощь мирным сирийцам на освобожденной от боевиков территории страны.

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