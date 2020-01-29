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29.01.2020 21:11
Рубрика: Спорт

Снова без трофеев

"Монако" с Головиным вылетел из Кубка Франции
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 19(8073)
В матче 1/8 финала Кубка Франции по футболу "Монако" проиграл на своем поле "Сент-Этьену" (0:1) и завершил выступление в турнире.

После во многом неожиданной ничьей в гостевой встрече с "Пари Сен-Жермен" (3:3) в середине января монегаски угодили в небольшой кризис. После парижской игры Александр Головин и компания провели три матча, уступив в двух из них. Оба прошли в рамках чемпионата Франции - против "ПСЖ" (1:4) и "Страсбурга" (1:3).

Фото: AP Photo/Michel Spingler
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Во встрече с "Сент-Этьеном" все решил точный удар полузащитника гостей Дени Буанги на 24-й минуте. Головин провел весь матч и отметился желтой карточкой.

Напомним, что ранее "Монако" вылетел из розыгрыша Кубка французской лиги. А в чемпионате монегаски после 21 тура отстают от лидера "ПСЖ" на 23 очка. Как видно, шансов на завоевание титула у Головина и компании в этом году практически нет. А в последний раз "Монако" выигрывал трофей в 2017 году.

Тем временем питерский "Зенит" объявил список футболистов, которые отправились на вторые зимние сборы команды в Испанию. Среди них не оказалось Александра Кокорина. Судьба форварда, отказавшегося уходить в аренду в "Сочи", по-прежнему остается загадкой. Единственное, что точно известно: контракт Кокорина с "сине-бело-голубыми" действует до конца сезона. После этого он станет свободным агентом и может перейти в любой другой клуб.

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