Московское "Динамо" гарантировало себе место в плей-офф Кубка Гагарина

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги продолжаются сражения за путевки в плей-офф Кубка Гагарина.

Игроки "Динамо" в матче против "Торпедо" выглядели более свежими и добились крупной победы. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Накануне пропуск в следующую стадию турнира получили динамовцы Москвы. Команда Владимира Крикунова на своем льду уверенно обыграла нижегородское "Торпедо" - 5:1.

Дублем в составе победителей отметились форварды Дмитрий Яшкин и Теему Пулккинен. Еще один гол на счету Михала Чайковского.

"Торпедо" сумело ответить шайбой Джордана Шредера.

Подводя итоги матча, Крикунов отметил, что хоккеисты "Торпедо" выглядели уставшими:

- Мы смотрелись посвежее, поскольку противник играл третий матч, а в таких длинных сериях третья игра - самая тяжелая. В целом считаю, что игра получалась. Спасибо всей команде и нашим болельщикам, которые очень здорово поддерживали команду.

В свою очередь, питерский СКА нанес крупное поражение минскому "Динамо" - 5:0. Шайбы в составе армейцев забросили Максим Карпов, Ярно Коскиранта, Кирилл Марченко и Иван Морозов, оформивший дубль.

Отметим, что этот матч стал первым для нового старшего тренера СКА Валерия Брагина, о назначении которого было объявлено накануне. Наставник молодежной сборной России будет работать в петербуржской команде с нападением и реализацией большинства.

А вот минские хоккеисты лишились всех шансов пробиться в плей-офф, что огорчило их тренера Крейга Вудкрофта:

- Мы очень разочарованы таким исходом сезона. Это не то, что мы себе представляли перед его стартом. Да, знали, что будет тяжело, в составе очень много молодых хоккеистов без опыта игры на таком уровне, но мы надеялись, что у команды получится чуть больше. Могу только повториться, что мы очень разочарованы, выводы пока делать рано.