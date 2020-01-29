Российские клубы продолжают готовиться ко второй части сезона. Все они проводят тренировочные сборы и играют контрольные матчи.

Свой второй поединок в турецком Белеке провело столичное "Динамо". Вслед за убедительной победой над польским "Заглембе" (5:1), "бело-голубые" проиграли более серьезному сопернику - "Лехии" (0:2).

Поляки забили по голу в каждом из таймов: отличились Лукаш Гараслин и Кристерс Тоберс. Отметим, что в составе "Динамо" дебютировал Николай Комличенко. Форвард появился на поле во второй половине, но результативными действиями не отметился.

Судьба еще одного российского нападающего - Александра Кокорина - должна решиться сегодня. По последним данным, Кокорин проведет остаток сезона во второй команде "Зенита" - "Зените-2".

Тем временем Российская премьер-лига (РПЛ) по итогам внеочередного собрания клубов приняла замечания РФС и согласилась провести перевыборы главы организации. Об этом информирует официальный сайт РПЛ. Выборы пройдут 17 марта.

Претенденты на пост президента РПЛ должны выдвинуть свои кандидатуры до 4 февраля. Напомним, что 16 января главой организации был переизбран Сергей Прядкин.

На прошлой неделе на заседании избиркома РФС был рассмотрен протокол этих выборов, по итогам которого переизбрание Прядкина было признано неправомерным. Также РФС обязал РПЛ определиться с главой организации в течение трех месяцев с момента вынесения решения.