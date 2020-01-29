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29.01.2020 21:07
Рубрика: Спорт

Подача подвела

После поражения Анастасии Павлюченковой на Открытом чемпионате Австралии не осталось россиян
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 19(8073)
На Открытом чемпионате Австралии большее не осталось российских теннисистов. Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в полуфинал первого в году турнира "Большого шлема", уступив испанке Гарбинье Мугурусе со счетом 5:7, 3:6.
Анастасия Павлюченкова постарается забыть о поражении в Мельбурне и будет двигаться дальше. В феврале предстоит играть за сборную в Fed Cup. Фото: EPA Анастасия Павлюченкова постарается забыть о поражении в Мельбурне и будет двигаться дальше. В феврале предстоит играть за сборную в Fed Cup. Фото: EPA
Анастасия Павлюченкова постарается забыть о поражении в Мельбурне и будет двигаться дальше. В феврале предстоит играть за сборную в Fed Cup. Фото: EPA

До этого Павлюченкова и Мугуруса встречались на корте пять раз. И только однажды матч остался за Настей - на грунте в Штутгарте в 2018-м. Она выиграл первый сет и вела во втором, а потом соперница снялась. Так что победа досталась, что называется, без борьбы.

Но на нынешнем Australian Open россиянка набрала форму. Она уже выбила из сетки вторую ракетку мира чешку Каролину Плишкову и экс-лидера рейтинга немку Анжелику Кербер. На счету Мугурусы, которую сейчас тренирует знаменитая соотечественница Кончита Мартинес, украинка Элина Свитолина, занимающая шестую позицию в мировом рейтинге, и голландка Кики Бертенс (9).

Фото: AP Photo/Christophe Ena
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Впрочем, чемпионка "Ролан Гаррос"-2016 и Уимблдона-2017 вовсе не считалась стопроцентной фавориткой. С той игрой, которую показывала Павлюченкова в Мельбурне, ей по силам было проходить Мугурусу. Но именно в этом матче у Насти возникли две большие проблемы на подаче. Во-первых, она трижды вела с брейком и всегда сразу же позволяла Гарбинье делать обратный. А во-вторых, она слишком много ошибалась на второй подаче. Комментируя ход встречи, Павлюченкова это подтвердила.

- У меня сегодня совершенно не шла подача, что меня очень напрягало. Но ведь это так глупо расстраиваться из-за таких вещей. После пары двойных ошибок нужно просто забыть о них и играть дальше. Вместо этого я на них зациклилась. Как только я здорово проводила гейм и делала брейк, я вспоминала о своих двойных ошибках, и напряжение и разочарование нарастало, - рассказала Павлюченкова на пресс-конференции. - Мугуруса сильно давила на приеме. Поэтому я пыталась сыграть более агрессивно вторым мячом, чтобы не упрощать ей задачу. Наверное, я все же перестаралась. На своей подаче я вообще потеряла ритм. Проблемы с подачей, плохое исполнение, накопившиеся негативные эмоции - все это повлияло на результат. Со мной нередко такое происходит: я слишком сильно давлю на себя. Это был как раз такой случай.

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Анастасия Павлюченкова проиграла шесть из шести четвертьфиналов на турнирах "Большого шлема". Но, судя по всему, Настя не суеверна и не считает эту стадию какой-то заколдованной.

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- Начало сезона получилось удачным. В Мельбурне я прибавляла с каждым матчем, набиралась уверенности. Я была рада вновь выйти в четвертьфинал. Но нужно думать не о раундах, а настраиваться на каждый отдельный матч, - отметила россиянка. - Проигрывать тяжело на любой стадии. Конечно, я разочарована поражением, ведь у меня было достаточно шансов. Я чувствовала себя хорошо. Казалось, что я контролирую матч, а Гарбинье просто борется за каждое очко. Что ж, нужно попробовать извлечь какие-то положительные моменты из матча, из всего турнира и двигаться дальше.

Между тем за выход в финал Australian Open Мугуруса поспорит с третьей ракеткой мира румынкой Симоной Халеп, которая в своем четвертьфинальном матче разгромила Анетт Контавейт из Эстонии со счетом 6:1, 6:1.

В другом полуфинале сойдутся лидер рейтинга австралийка Эшли Барти и американка с русскими корнями Софья Кенин.

Анастасия Павлюченкова проиграла шесть из шести четвертьфиналов на турнирах "Большого шлема", но винит в этом не злой рок, а саму себя

В мужском турнире нас ждет полуфинал: Новак Джокович - Роджер Федерер. А Александр Зверев встретится с Домиником Тимом, который обыграл лидера рейтинга Рафаэля Надаля.

Надаль, безусловно, нацеливался на 20-й титул на "Шлемах" и рассчитывал догнать рекордсмена Федерера, но за 4 часа 10 минут проиграл Тиму - 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 6:4, 6:7 (6:8). Рафа не сумел защитить очки за прошлогодний финал против Джоковича. А это значит, что у Новака появилась возможность подвинуть Надаля с первой строчки. Правда, для этого сербу нужно снова завоевать трофей.

Между тем

Стал известен состав сборной Румынии на матч против российской команды в квалификации Кубка Федерации, которая состоится 7 - 8 февраля в Клуж-Напоке. И, надо признаться, список выглядит довольно неожиданно.

В Fed Cup не сыграют ни третья ракетка мира Симона Халеп, ни Сорана Кырстя, занимающая 74 строчку рейтинга WTA. На матч заявлены Ана Богдан (98-й номер рейтинга), Ирина Мария Бара (160), Елена-Габриэла Русе (183), Жаклин Адина Кристиан (209) и Ралуца Олару (парный рейтинг - 48). Капитаном команды будет Флорин Сегарчану.

Капитан сборной России Игорь Андреев выведет на корт Екатерину Александрову (28-я в рейтинге), Анастасию Павлюченкову (30), Веронику Кудерметову (40), Светлану Кузнецову (53) и Анну Калинскую (109).

Шансы россиянок выглядят предпочтительнее. Напомним, что победитель матча сыграет в финальном турнире "Кубка Федерации", который, как и Кубок Дэвиса, в новом формате пройдет 14 - 19 апреля в столице Венгрии Будапеште.

Анастасия Павлюченкова поделилась своими мыслями насчет предстоящего турнира.

- Немножко странный и непривычный формат, но, мне кажется, что мужчины достаточно позитивно отзывались о Кубке Дэвиса. Ребятам понравилось, потому что турнир прошел быстрее, - сказала Павлюченкова в интервью Eurosport. - Так как у нас очень сложный и длинный график, это облегчает ситуацию. Посмотрим, как пойдет. В плане участия в дальнейших турнирах и Олимпийских играх, которые пройдут летом 2020 года, такой формат лучше. В апреле посмотрим, кто выиграет.

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема" Australian Open - 2020

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