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29.01.2020 14:51
Рубрика: Спорт

Названы составы на Матч звезд Единой лиги ВТБ

Текст: Максим Домчев

По итогам голосования определены составы "Звезд России" и "Звезд Мира" на Матч Звезд единой лиги ВТБ.

Фото: Пресс-служба "Цмоки-Минск"
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Составы команд определялись по итогам голосования журналистов, представляющих 22 издания. В итоге были отобраны по 10 игроков в составы каждой из команд. Матч звезд состоится 16 февраля в Москве на "ВТБ Арене".

Помимо тех игроков, которые уже получили право принять участие в этом матче, сама лига выберет еще по два игрока в каждую из команд. Итоговый состав будет назван в ближайшее время.

"Главной темой предстоящего "Матча звезд" станут современные технологии и инновации. Могу сказать точно - на баскетболе в России такого еще не было. Ведущим матча по доброй традиции будет один из самых известных любителей нашей игры Иван Ургант. Также у нас будет яркая звезда современной эстрады, которая прямо на "Матче звезд" проведет свой концерт", - сказала генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин.

"Если смотреть на составы, то можно с уверенностью сказать, что они сильнейшие за все время проведения "Матчей звезд". Уверена, борьба в самой игре будет до последних минут", - сказала она.

Предварительные составы команд

Фото: РИА Новости
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"Звезды России": Алексей Швед ("Химки"), Дмитрий Кулагин ("Локомотив-Кубань"), Максим Григорьев ("ПАРМА"), Денис Захаров ("Енисей"), Дмитрий Хвостов ("Зенит"), Антон Астапкович ("Нижний Новгород"), Никита Курбанов, Андрей Воронцевич (оба - ЦСКА), Владислав Трушкин ("Зенит"), Артем Забелин ("ПАРМА").

"Звезды Мира": Майк Джеймс (ЦСКА), Эрик Макколлум, Джамар Смит (оба - УНИКС), Адас Юшкевичюс ("ПАРМА"), Дэвион Берри ("Енисей"), Миндаугас Кузминскас ("Локомотив-Кубань"), Янис Тимма, Йонас Жеребко (оба - "Химки"), Дрю Гордон ("Зелена Гура"), Густаво Айон ("Зенит").

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