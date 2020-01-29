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29.01.2020 21:17
Рубрика: Спорт

Приполярное в Берлине

Новоуренгойцы одержали волевую победу в Лиге чемпионов
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 19(8073)
Второй круг группового этапа мужской Лиги чемпионов стартовал с волевой победы дебютанта турнира новоуренгойского "Факела" над немецким "Берлином" в гостевом матче квартета "В" - 3:2 (21:25, 15:25, 25:20, 25:22, 15:10). Благодаря этому успеху у нашей команды из города у полярного круга значительно выросли шансы на выход в четвертьфинал.

За "Берлин" с середины прошлого сезона выступает один из немногих игроков, кто провел в рядах национальной сборной России более пары сотен официальных матчей, - связующий Сергей Гранкин. У него в партнерах по клубу - американцы, французы, поляк и, естественно, немцы. "Берлин" славится хорошей посещаемостью домашних матчей на знаменитой арене "Макс Шмелинг Халле", где в последнее время проводится много важных волейбольных соревнований континентального уровня.

В волейбольной Суперлиге прошел сверхрезультативный матч

На этот раз на трибунах собралось почти пять тысяч болельщиков, занявших весь нижний ярус трибун. После провального второго сета и уступая 0:2 по партиям, гости, руководимые итальянским специалистом Камилло Плачи, нашли в себе силы переломить ход матча и вырвать победу. Лавры лучшего бомбардира в составе новоуренгойцев поделили сразу трое - Дмитрий Волков, Денис Богдан и венгерский легионер Кристиан Падар (по 16 очков). Отметим и удачную игру блокирующего Александра Гуцалюка (11 очков), в декабре расставшегося с "Белогорьем" без взаимных претензий.

Уступая 0:2 по партиям, наш клуб, руководимый итальянцем Камило Плачи, нашел в себе силы переломить ход матча

Перед матчем этой группы "Кузбасс" (Кемерово) - "Любляна" (Словения), результат которого стал известен уже после подписания номера "РГ", здесь лидировал "Факел" с тремя победами и восемью очками. У кемеровчан было два выигрыша и семь баллов. Обе наши команды претендуют на выход в плей-офф, но гарантированно такое право будет только у победителя квартета. Из пяти клубов, занявших вторые места, борьбу за трофей продолжат лишь трое, они определятся по дополнительным показателям. Поэтому сейчас важен каждый сет.

Тем временем во втором по значимости на континенте Кубке ЕКВ началась стадия 1/8 финала. В первой игре двухматчевого противостояния новосибирский "Локомотив" дома победил "Динамо" (Апелдорн, Нидерланды) - 3:0 (25:23, 27:25, 25:18).

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