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Российской стороне не пришлось принимать сложное решение о временном прекращении работы с китайскими туристами. С 27 января власти КНР сами ограничили зарубежные выезды туристических групп. На индивидуальных путешественников запрет не распространяется, но их доля среди туристов из Поднебесной ничтожно мала.

Уже известно, что по Санкт-Петербургу запланированные туры аннулированы до конца февраля. По оценке замглавы городского комитета по развитию туризма Наны Гвичия, за месяц Питер лишится семи тысяч туристов из Китая. И это как минимум.

Скажется ли на городском бюджете отсутствие китайских туристов? Мнения экспертов расходятся. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе считает, что рынок въездного туризма понесет значительные потери, поскольку "китайский рынок - один из лидирующих и динамично растущих". А директор Ассоциации содействия русско-китайскому туризму Роман Лыжин настроен иначе.

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- Пользы для казны Петербурга от китайцев мало, и наши исследования это подтверждают, - говорит он. - Восемьдесят процентов туристов из КНР идут по серым схемам. Их обслуживают гиды-нелегалы из числа иностранцев, они едят в ресторанах, принадлежащих родственникам этих гидов, покупают сувениры в китайских магазинах и так далее. Если бы китайцы оставляли у нас столько же денег, сколько европейцы, бюджет страны по итогам 2018 года пополнился бы 160 миллиардами рублей.

В Ассоциации приводят такие данные: за пять дней в России видимые Центробанком траты туриста из Европы составляют в среднем 80 тысяч рублей (кроме турпакета), туриста же из Китая - всего 15 тысяч. Хотя очевидно, что расходы должны быть примерно равны. Просто все остальное остается в тени. Как бы то ни было, сейчас появилась неожиданная возможность - увидеть, уменьшатся ли в реальности доходы Петербурга от въездного туризма в связи с отсутствием китайцев.

Между тем петербургские экскурсоводы свидетельствуют: с резким уменьшением числа китайских туристов в главных музеях города стало значительно свободнее. Особенно это заметно в Царском Селе, где находится Янтарная комната - самый популярный объект для гостей из Поднебесной.

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