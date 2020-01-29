Пассажиров российских поездов могут начать пускать в вагоны по биометрии

В купейных вагонах российских поездов могут внедрить систему биометрического доступа. Она позволяет открывать дверь, просканировав лицо пассажира.

Разработка Пензенского научно-исследовательского электротехнического института, входящего в концерн "Автоматика" госкорпорации "Ростех", была представлена на рабочей встрече с РЖД. Она подразумевает, что при регистрации на поезд пассажир сможет проходить биометрическую идентификацию с помощью любого мобильного устройства с встроенной камерой.

При входе в купе система осуществляет биометрический анализ лица и только после успешной идентификации пассажира открывает дверь, пояснили в "Автоматике".

В РЖД отмечают, что новая система позволит повысить комфорт и безопасность пассажиров, а также минимизировать кражу вещей в поездах.