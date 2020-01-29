Павлюченкова не смогла выйти в полуфинал Открытого чемпионата Австралии

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии уступила представительнице Испании Гарбинье Мугуруса.

На нынешнем Australian Open Павлюченкова выступила лучше всех остальных представителей России. Никто в мужском и женском разрядах не смог пробиться в четвертьфинал турнира.

Соперницей Павлюченковой в борьбе за выход в полуфинал стала испанка Мугуруса, находящаяся в рейтинге WTA на 32-й позиции. 26-летняя представительница Испании смогла переиграть россиянку в двух сетах - 7:5, 6:3. В полуфинале Мугуруса сыграет с представительницей Румынии Симоной Халеп.

Мугуруса ранее никогда не доходила до этой стадии на кортах Мельбурна - ее лучшим достижением был четвертьфинал турнира. Павлюченкова в третий раз в карьере дошла до 1/4 финала, однако установить новый личный рекорд ей не удалось.