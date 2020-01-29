Пентагон уточнил число пострадавших военных США при обстрелах баз в Ираке

Американские солдаты на военной базе в Ираке, подвергшейся ракетным ударам со стороны Ирана. Фото: AP Photo/Qassim Abdul-Zahra

Число американских военнослужащих, получивших контузию при обстрелах Ираном баз в Ираке, возросло до 50. Это следует из заявления представителя Пентагона Томаса Кэмпбелла. Он уточнил, что еще у 16 военных были диагностированы черепно-мозговые травмы.

"На сегодняшний день такие травмы получили 50 военнослужащих США", - цитирует РИА Новости офицера. По его словам, 31 пострадавший получил медицинскую помощь в Ираке и вернулся к службе, остальные были эвакуированы в Германию для лечения.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что пострадавших при ударе Ирана по иракским базам не было. Позже американские лидер признал наличие контузий, но настаивал, что речь идет о легких травмах.

Напомним, в ночь на третье января военные США нанесли удар в районе аэропорта Багдада. В результате были убиты иранский генерал Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В ответ Иран нанес ракетные удары по иракским базам, где дислоцированы американские военнослужащие.