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29.01.2020 21:15
Рубрика: Спорт

Никита открыл счет

Первый гол Зайцева в лиге помог "Оттаве" обыграть "Баффало"
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Федеральный выпуск № 19(8073)
В матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава" обыграла на выезде "Баффало" (5:2). В составе победителей отличился россиянин Никита Зайцев, забросивший первую шайбу в сезоне.

У "Оттавы" также забивали Жан-Габриэль Пажо, Тайлер Эннис, Майк Райлли и Марк Боровецки. У проигравших же отличились Сэм Райнхарт и Джек Айкел.

Возвращаясь к Зайцеву, добавим, что теперь в его активе девять (1+8) очков. Что касается двух других российских хоккеистов "Оттавы" - Артема Анисимова и Владислава Наместникова, то они результативными действиями в матче с "Баффало" не отметились. В нынешнем розыгрыше "регулярки" Анисимов набрал 11 (8+3) очков, Наместников - 22 (11+11).

Команда Василевского проиграла в финале Матча всех звезд НХЛ

Сразу после вторничных встреч НХЛ объявила лучших хоккеистов дня. Первой звездой был признан форвард "Сент-Луиса" Давид Перрон. Он набрал два (1+1) очка в игровое время поединка с "Калгари" (5:4 Б), а затем реализовал решающий бросок в серии буллитов.

Второй звездой признан нападающий "Калгари" Шон Монахан, забросивший две шайбы в ворота "Сент-Луиса". Эти очки стали для канадца 400-м и 401-м за время выступлений в НХЛ. Наконец, третьей звездой признан форвард "Оттавы" Пажо.

Тем временем нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов в интервью официальному сайту НХЛ заявил, что его одноклубник Александр Овечкин не думает о рекорде Уэйна Гретцки по голам в лиге. Напомним: сейчас в активе россиянина 692 шайбы. Лучшим снайпером в истории лиги является Гретцки, отличившийся 894 раза.

- Это очень серьезная высота, но даже установив очередной рекорд, Овечкин не думает о нем. Все его мысли только том, как выиграть Кубок Стэнли, - отметил Кузнецов.

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