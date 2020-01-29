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29.01.2020 19:47
Рубрика: Власть

Шаг к диалогу

Петр Толстой стал вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Столичный выпуск № 19(8073)
Зампред Госдумы Петр Толстой был избран вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), получив абсолютное большинство голосов участников выборов. Ассамблея выбрала содержательный диалог с РФ, констатировали в нижней палате парламента. И еще одно решение в пользу нашей страны ждали к концу дня - речь о подтверждении в полном объеме полномочий делегации РФ.
Зампред Госдумы Петр Толстой. Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Зампред Госдумы Петр Толстой. Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Зампред Госдумы Петр Толстой. Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Напомним, что для российских парламентариев зимняя сессия стала второй после длительной паузы в отношениях с ПАСЕ. Еще в 2014 году Россия отказалась от полноформатной работы с организацией из-за лишения нашей делегации основных прав. Однако летом прошлого года Ассамблея вернула России все полномочия. Возобновлению полноценного диалога на днях попытались помешать делегаты от стран Прибалтики и поддержавшие их представители Украины и Грузии. В ходе открытия зимней сессии они предъявили ряд претензий к России. В частности, вменили обсуждение поправок в Конституцию, которые якобы приведут к тому, что не будут соблюдаться решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Вторая претензия - участие в делегации депутатов от "оккупированных территорий".

Володин оценил избрание Толстого вице-спикером ПАСЕ

Однако мониторинговый комитет ПАСЕ рекомендовал утвердить полномочия России без изъятий. Российская делегация подробно разъяснила руководству ПАСЕ, что поправки в Конституцию вовсе не означают отказ от исполнения решений ЕСПЧ. Рассмотревшие "дело" России эксперты не нашли оснований, чтобы их не ратифицировать, заявил на заседании новый глава Ассамблеи Хендрик Дамс. Комитет рекомендовал к принятию проект резолюции, в котором среди прочего подтверждается выполнение Россией ряда рекомендаций ПАСЕ и отмечается прогресс в выполнении Минских соглашений. Рассмотрение документа стояло в повестке на вечернее пленарное заседание.

О том, что вопрос решится в пользу РФ, свидетельствовало и кадровое решение Ассамблеи. Во вторник вечером глава нашей делегации Петр Толстой был избран вице-спикером ПАСЕ. Такой шаг позволит развивать ПАСЕ как "реальную межпарламентскую площадку для конструктивного диалога", заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что Петр Толстой последовательно отстаивает интересы нашей страны на международных площадках.

Петр Толстой подчеркнул, что наша делегация будет не просто дискутировать, а защищать позицию России

Вице-спикеры, согласно регламенту ПАСЕ, выполняют функции председателя в его отсутствие, в частности ведут заседание во время дебатов и принимают участие в заседаниях Бюро ПАСЕ. Также они по поручению председателя могут выполнять определенные представительские функции.

Толстой: Делегация РФ в ПАСЕ поднимет вопрос дискриминации Sputnik Estonia

Как уточнил глава Комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, российская делегация с избранием Петра Толстого получает законное представительство в Бюро Ассамблеи и возможность полноправно участвовать в формировании повестки организации.

В нашей делегации рассчитывали, что в Ассамблее есть здравомыслящее большинство, и выяснилось, что это действительно так, заявил сам новоизбранный вице-спикер ПАСЕ. Таким образом, большинство депутатов поддержали конструктивный настрой на диалог, сделал вывод Толстой, комментируя тему в эфире телеканала "Россия 24". Политик добавил, что из-за того, что российская делегация не входит в политические группы, было крайне сложно считать работу россиян в институтах ПАСЕ полноформатной.

Он также подчеркнул, что российская делегация намерена не просто дискутировать, а защищать позицию РФ.

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