Пятый случай заражения коронавирусом отмечен во Франции

Французские медики зафиксировали пятый случай заражения новым коронавирусом, о чем заявили в минздраве республики.

"Пятый случай был установлен, - передает "Интерфакс" заявление министра здравоохранения Франции Аньес Бюзен. - Речь идет о дочери китайского туриста, который был недавно госпитализирован в тяжелом состоянии".

Таким образом, уже двое из пяти заразившихся на территории страны больных находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Напомним, что в самом Китае, где находится наибольшее число заболевших, отмечены более 6 тысяч случаев заражение. 132 человек умерли. При этом 115 человек уже полностью излечились от коронавируса.