После вируса в Китае рубль накроет волна из США

Рубль в последние дни растерял накопленный в начале года оптимизм. Доллар в моменте даже преодолевал рубеж в 63, а евро - 69,5 рубля. Это совпало с ростом рисков, связанных с коронавирусом в Китае.

Иван Копейкин, эксперт "БКС Брокер", специально для "Российской газеты" рассказал о дальнейшем движении российской национальной валюты:

- Прогнозировать, как пойдут дела на фоне коронавируса, сложно. Но в предыдущие года негатив, связанный с болезнями, оказывал давление не более одного-двух недель. И всегда успешно выкупался рынками.

Что касается цен на нефть, то пока не жду здесь усиления паники. Скорее цены стабилизируются в диапазоне 57,5-60 долларов за баррель. Вблизи этих отметок в прошлом году можно было услышать множество словесных интервенций со стороны представителей ОПЕК и, думаю, текущий момент не станет исключением.

Однако стоит отметить, что на динамику нефтяных цен российская валюта в последнее время реагировала очень слабо. Достаточно вспомнить, что цена на нефть с начала года снизилась уже более чем на 10 процентов, а рубль потерял всего чуть более 1 процента. Данный момент, с одной стороны, говорит о силе, а с другой - об отложенном негативе. То есть подразумевает: если нефть усилит снижение, то российская валюта может снижаться еще более быстрыми темпами. Поэтому не исключаю, что после некоторого отскока вверх

национальная валюта вновь перейдет к ослаблению. В виде среднесрочных целей здесь возможно движение в район 63,5 по паре доллар/рубль и 70,5 - по евро/рублю.

Но активный приток капитала на фондовый рынок РФ, который мы наблюдали в предыдущие месяцы, может в последствии привести к аналогичному оттоку, если, например, США возобновят санкционное давление. А такой сценарий исключать явно не стоит, так как в выборный год Дональд Трамп вряд ли захочет быть обвиненным в связях с Россией.

Впрочем, от сильного снижения рубль, скорее всего, удержит сверхмягкая денежно-кредитная политика мировых ЦБ. Так как чем больше "дешевых" денег, тем больше их обычно идет в такие страны как Россия. В этом плане итоги заседания ФРС США в среду, 29 января, будут очень важны.

Дальнейшее снижение ставок ФРС крайне маловероятно, но важно будет понять, что будет в ближайшее время происходить с балансом регулятора. Если ФРС озвучит скорое окончание скупки активов, то это может ослабить рубль и укрепить позиции доллара на 0,5-1,5 процента.