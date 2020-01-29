Послесловие украинского поисковика к выступлению президента Украины в Освенциме

Новости

Осужденному за выбитое стекло автозака на росгвардейца сократили срок 12:28
Осужденному за экстремистские призывы блогеру приговор не изменили 12:25
Виновник смертельного ДТП в Иркутске осужден на 15 лет 12:20
Toyota останавливает четыре завода в Китае из-за коронавируса 12:16
Звезда "Дома-2" Виктория Боня нашлась в джунглях Перу 12:15
Эндокринологи раскритиковали диету, популярную у многих звезд 12:15
В Краснодаре из-за пожара в школе эвакуировали 800 детей 12:01
Роскомнадзор заблокирует доступ к Protonmail.com из-за сообщений о "минировании" 12:00
Дума Кирова утвердила отставку главы города 11:57
В ДТП под Ростовом два человека погибли и 11 пострадали 11:56
В Ростове Великом митрополичью конюшню превратят в музей 11:54
ФК "Зенит" отправился на сбор в Испанию без Кокорина 11:53
На водоемах Москвы в 2019 году было спасено 117 человек 11:51
В Нижегородской области столкнулись три грузовика 11:42
Власти Китая передали российским ученым геном нового коронавируса 11:39
Четыре человека погибли в ДТП под Мурманском 11:37
Дмитрий Тарасов отправился на второй сбор "Рубина" 11:35
Как российские АЗС обманывают покупателей 11:32
Названа причина смерти 21-летней рэперши Лексии Алиджай 11:31
В Крыму на 70-летнего мародера-рецидивиста завели уголовное дело 11:26
За сутки из центра Москвы вывезли тысячу самосвалов со снегом 11:25
В Петербурге младенец отравился наркотиками 11:24
В Подмосковье отец отравил младенца снотворным 11:22
Хоррор Джона Карпентера "Нечто" получит новый ремейк 11:22
Баскетболистки из Минска сыграют в Коми в четвертьфинале Евролиги 11:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как распознать телефонного мошенника из псевдобанка
Как распознать телефонного мошенника из псевдобанка
Тест: Как хорошо вы знаете Чехова и его произведения?
Тест: Как хорошо вы знаете Чехова и его произведения?
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
29.01.2020 11:25
Рубрика: В мире

"Почему президент Зеленский сглотнул?"

Послесловие украинского поисковика к выступлению президента Украины в Освенциме
Дмитрий Заборин, руководитель Союза поисковых отрядов Украины, живет в Киеве. Много лет занимается поиском останков советских воинов, погибших во время Великой Отечественной войны на Украине, в Крыму, Карелии. Постоянный автор журнала "Родина" и "Российской газеты".
Руководитель Союза поисковых отрядов Украины Дмитрий Заборин. Фото: Официальная страница Дмитрия Заборина в Facebook Руководитель Союза поисковых отрядов Украины Дмитрий Заборин. Фото: Официальная страница Дмитрия Заборина в Facebook
Руководитель Союза поисковых отрядов Украины Дмитрий Заборин. Фото: Официальная страница Дмитрия Заборина в Facebook

- На самом деле от Зеленского никто не ждет глубоких познаний в истории. От него ждут искренности и твердости. Если он решил встать на тот же путь, который привел Ющенко в темноту, а Порошенко к званию самого омерзительного президента, то нужно сделать это от всей души, а не юлить, пряча глаза. Если же он на самом деле говорит "нет" тоталитарным идеологиям, ксенофобии, агрессии, любым проявлениям репрессий, ненависти и нетерпимости, то очевидно должен перестать подливать в эту самую ненависть свежего керосину.

Фото: Михаил Джапаридзе/ ТАСС
В Кремле назвали оскорбительными слова Зеленского о Второй мировой войне

Перестать стесняться себя, своих корней и прошлого своей страны. Не мифической страны, слепленной вятровичами на скорую руку из деяний недалеких, глупых, жадных, агрессивных людей, а местами откровенных мерзавцев. Не польской сказки о невинной жертве агрессии, никогда не разжигавшей Второй мировой войны. А той страны, за которую воевали семь миллионов украинцев и миллионы людей других национальностей. И победили. В том числе, сломав ворота Освенцима.

Президенту ничего не написали об этом, но только 26 января 1087-й стрелковый полк 322-й стрелковой дивизии потерял 43 бойца. Их похоронили на кладбище села Освенцим, давшего название страшному месту. Почти все они уроженцы разных регионов Украины: Полтавщина, Львовская область, Подолье. Но при этом все они бойцы и командиры Красной армии, отмечать совместную борьбу против которой президент Польши призвал Зеленского. А тот с глубокомысленным видом сглотнул.

Возможно, прошедшие годы и умелая работа идеологов сумели вымыть из чьих-то голов понимание того простого факта, что наши парни в грязных и мокрых шинелях принесли жизнь и свободу, заплатив за это своими жизнями. Но для таких людей концлагерь и был сохранен в виде музея, чтобы напоминать, что про "повторную оккупацию" с умным видом рассуждает несостоявшееся мыло и абажуры для ламп в кабинетах лощеных нацистов.

Владимир Александрович точно там был?

В мире экс-СССР Украина Общество История Вторая мировая война

Главное сегодня

В Совфеде оценили заявление о "встрече" Гитлера и Сталина
Россияне назвали необходимый для роста производительности уровень зарплат
Следователи начали допрашивать бывших полицейских по "делу Голунова"
Министр связи предложил дать силовикам доступ к данным россиян
Сенаторы-демократы раскритиковали "сделку века" Трампа
В мире
В мире
Власти Китая заговорили о мутации коронавируса и глобальной эпидемии
Как польские политики оскорбили память погибших при освобождении Варшавы красноармейцев