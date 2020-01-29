Послесловие украинского поисковика к выступлению президента Украины в Освенциме

Дмитрий Заборин, руководитель Союза поисковых отрядов Украины, живет в Киеве. Много лет занимается поиском останков советских воинов, погибших во время Великой Отечественной войны на Украине, в Крыму, Карелии. Постоянный автор журнала "Родина" и "Российской газеты".

- На самом деле от Зеленского никто не ждет глубоких познаний в истории. От него ждут искренности и твердости. Если он решил встать на тот же путь, который привел Ющенко в темноту, а Порошенко к званию самого омерзительного президента, то нужно сделать это от всей души, а не юлить, пряча глаза. Если же он на самом деле говорит "нет" тоталитарным идеологиям, ксенофобии, агрессии, любым проявлениям репрессий, ненависти и нетерпимости, то очевидно должен перестать подливать в эту самую ненависть свежего керосину.

Перестать стесняться себя, своих корней и прошлого своей страны. Не мифической страны, слепленной вятровичами на скорую руку из деяний недалеких, глупых, жадных, агрессивных людей, а местами откровенных мерзавцев. Не польской сказки о невинной жертве агрессии, никогда не разжигавшей Второй мировой войны. А той страны, за которую воевали семь миллионов украинцев и миллионы людей других национальностей. И победили. В том числе, сломав ворота Освенцима.

Президенту ничего не написали об этом, но только 26 января 1087-й стрелковый полк 322-й стрелковой дивизии потерял 43 бойца. Их похоронили на кладбище села Освенцим, давшего название страшному месту. Почти все они уроженцы разных регионов Украины: Полтавщина, Львовская область, Подолье. Но при этом все они бойцы и командиры Красной армии, отмечать совместную борьбу против которой президент Польши призвал Зеленского. А тот с глубокомысленным видом сглотнул.

Возможно, прошедшие годы и умелая работа идеологов сумели вымыть из чьих-то голов понимание того простого факта, что наши парни в грязных и мокрых шинелях принесли жизнь и свободу, заплатив за это своими жизнями. Но для таких людей концлагерь и был сохранен в виде музея, чтобы напоминать, что про "повторную оккупацию" с умным видом рассуждает несостоявшееся мыло и абажуры для ламп в кабинетах лощеных нацистов.

Владимир Александрович точно там был?