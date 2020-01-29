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29.01.2020 20:05
Рубрика: Происшествия

Поверили на слово

Присяжные оправдали бывшего директора фабрики "Меньшевик"
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 19(8073)
После почти семь часов совещания коллегия присяжных заседателей в Мосгорсуде признала бывшего директора фабрики "Меньшевик" Илью Аверьянова невиновным в убийстве охранника.

Конфликт на территории кондитерской фабрики "Меньшевик" произошел 27 декабря 2017 года, после того как к бывшему владельцу пришли новые собственники и судебные приставы с исполнительным листом на 3,3 миллиона рублей.

После оглашения вердикта присяжных Илья Аверьянов был освобожден из-под стражи

Присяжные установили, что 27 декабря 2017 года около 9 часов в Москве по адресу: Иловайская улица, д. 20, к. 2, на лифтовой площадке 5-го этажа находившийся на работе "сторож Алексей Осипов был лишен жизни после выстрела в него из карабина "Сайга" с причинением огнестрельного ранения груди и живота". Вместе с тем присяжные посчитали недоказанным, что эти действия совершил Аверьянов для воспрепятствования работе судебных приставов. За недоказанность версии обвинения по этому эпизоду проголосовали четыре из восьми присяжных, однако "ничья" в этом случае согласно закону трактуется в пользу подсудимого.

По второму эпизоду дела - о причинении вреда здоровью рабочего Анатолия Замосковного 1 июня 2016 года - пятью голосами Аверьянов был также признан невиновным. При этом присяжные установили, что бизнесмен действительно применил силу к потерпевшему.

Фото: iStock
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После оглашения вердикта Аверьянов был освобожден из-под стражи. При этом гособвинитель во время прений сторон попросил коллегию присяжных признать Аверьянова виновным в убийстве и не заслуживающим снисхождения. Защита в свою очередь попросила вынести оправдательный вердикт. Сам подсудимый считает себя невиновным. В своем последнем слове Илья Аверьянов заявил, что роковой выстрел произошел случайно и он оказал всю необходимую помощь раненому. Как сказал Аверьянов, желание помочь было искренним, он очень глубоко сожалеет о произошедшем и не будет просить о снисхождении. Во время заседания суда Аверьянов попросил прощения у родителей Алексея Осипова за убийство сына, назвав произошедшее трагедией для семьи и его личной трагедией тоже.

Юридические последствия вердикта присяжных стороны процесса обсудят на заседании в пятницу, 31 января. Тогда же, считает защита, будет оглашен и оправдательный приговор.

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