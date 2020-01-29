Присяжные оправдали экс-директора "Меньшевика"

Присяжные заседатели в Мосгорсуде признали бывшего директора фабрики "Меньшевик" Илью Аверьянова непричастным к убийству охранника фабрики.

Свой вердикт после нескольких часов заседания присяжные вынесли поздно вечером во вторник.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Мосгорсуда, также присяжные установили, что Аверьянов не виновен и по второму пункту обвинения - в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Согласно требованиям УПК подсудимый был освобожден из-под стражи в зале суда. Обсуждение последствий вердикта присяжных заседателей судьей назначено на 31 января.