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29.01.2020 00:30
Рубрика: Происшествия

Присяжные оправдали экс-директора "Меньшевика"

Текст: Иван Егоров

Присяжные заседатели в Мосгорсуде признали бывшего директора фабрики "Меньшевик" Илью Аверьянова непричастным к убийству охранника фабрики.

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Свой вердикт после нескольких часов заседания присяжные вынесли поздно вечером во вторник.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Мосгорсуда, также присяжные установили, что Аверьянов не виновен и по второму пункту обвинения - в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Согласно требованиям УПК подсудимый был освобожден из-под стражи в зале суда. Обсуждение последствий вердикта присяжных заседателей судьей назначено на 31 января.

Происшествия Правосудие Суд

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