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29.01.2020 10:47
Рубрика: Общество

Прививочная кампания и новейшие вакцины позволяют России оставаться на доэпидемическом уровне

Текст: Анастасия Камзолова
Тревожные новости из Китая, где стремительно набирает силу коронавирус, оттеснили на второй план информацию о состоянии "зимней гриппозности" в нашей стране. А между тем начало года принесло нам неплохую статистику. В России, по данным на конец января, не превышен эпидемиологический порог по гриппу. Хотя на протяжении многих лет эпидемия и закрытые на карантин школы были постоянным явлением.

Нынешняя оптимистичная статистика - это не стечение обстоятельств, а конкретный результат расширения прививочной кампании и повышения качества вакцин. Кстати, именно в этом сезоне впервые в истории более половины россиян были привиты от гриппа.

"По заболеваемости гриппом сейчас мы на доэпидемическом уровне. У нас практически нет субъектов РФ с вирусопревышением эпидемических порогов. Все меры, которые были предприняты нами в осеннем периоде и в начале зимы, дали свой эффект, и сегодня заболеваемость гриппом ниже эпидемического уровня", - сообщила в понедельник, 27 января, журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

А в середине прошлой недели начальник эпидемиологического управления этого ведомства Елена Ежлова уточнила, что к концу января от гриппа в нашей стране были привиты "более 50,5% от численности населения, это почти 74 млн человек".

Взаимосвязь этих событий очевидна, что подтверждает и более детальная статистика. По данным НИИ "Институт гриппа им. А.А.Смородинцева", на третьей неделе января заболеваемость гриппом и ОРВИ была ниже недельных эпидемических порогов в детских возрастных группах: 0-2 лет (на -35,2%), 3-6 года (на 26,7%), 7-14 лет (на -11,9%). Однако уровень заболеваемости на 12,5% превысил норму среди тех, кто старше 15 лет. То есть школьники и дошкольники, среди которых доля привитых выше, болеют гриппом намного реже, чем взрослые, которые прививаются не так активно.

В последние годы произошел переход на использование эффективных вакцин российского производства, что поспособствовало сохранению заболеваемости детей на низком уровне. Действительно, помимо высокого охвата населения прививками, определяющую роль в эффективности противостояния эпидемии играет качество вакцин. Вирус гриппа, как известно, активно мутирует, и предугадать, какой его штамм будет представлять наибольшую угрозу в следующем году, трудно. Поэтому не только на рынке, но и в Национальном календаре прививок появились четырехвалентные вакцины. Они повышают устойчивость организма сразу к четырем штаммам гриппа. Государство планирует полностью перейти на четырехвалентную вакцину уже в 2022 году.

Опасен не столько сам по себе грипп, сколько многочисленные осложнения, которые он приносит, в том числе синуситы, бронхиты и особенно пневмония. Последняя может привести и к летальному исходу. Вакцинирование не исключает риск заболеть гриппом, но клинически доказано, что в этом случае иммунная система организма справляется лучше, течение заболевания идет мягче и риск развития осложнений снижается в разы.

Кроме главного мотива, сохранения жизни и здоровья людей, у государственной политики в области вакцинирования есть и сугубо экономический аспект. Превышение эпидемического порога приводит к увеличению числа "больничных", которые нужно оплачивать. В результате падает производительность труда. А развитие осложнений, в особенности пневмонии, требует длительного дорогостоящего лечения, зачастую включающего в себя госпитализацию. Поэтому 22,5 миллиарда рублей, которые государство в 2020 году потратит на приобретение вакцин в рамках Национального календаря профилактических прививок (это утвержденный Минздравом регламент массовой вакцинации, которая проводится бесплатно и по ОМС), экономически окупятся.

Профилактика и в первую очередь вакцинирование составляют основу Глобальной стратегии по гриппу на 2019-2030 гг., принятой Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Кстати, вирус гриппа в глобальном масштабе представляет собой несоизмеримо большую угрозу, чем тот же коронавирус. По данным ВОЗ, в год грипп и его осложнения убивают до 650 тысяч человек, в то время как количество зараженных 2019-nCoV не превышает несколько тысяч человек. Поэтому так важно, что число привитых людей в России год от года растет.

Общество Здоровье Прививки и вакцинация

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