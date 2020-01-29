Путин оценил меры по нераспространению коронавируса в России

Президент провел в Кремле совещание по предупреждению коронавируса. С докладами выступили вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минздрава Михаил Мурашко и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Явление это новое, и нужно быть во всеготовности, профильные ведомства должны сделать все возможное. Глава государства также призвал минимизировать потери от пневмонии и гриппа.

Напомним, что премьер-министр Михаил Мишустин назначил вице-премьера Татьяну Голикову председателем оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России. Состав штаба был сегодня опубликован на сайте правительства. Зампредседателя штаба стала глава Роспотребнадзора Анна Попова. В понедельник премьер-министр провел совещание по вопросам профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции и поручил за два дня разработать соответствующий план.

"Мы знаем о ажиотаже вокруг коронавируса, зарегистрированного в КНР, - заявил президент. - Трагические случаи есть". "Правительство выработало ряд превентивных мер по нераспространению вируса в РФ. Как вы оцениваете ситуацию? Какие меры предпринимаются и что правительство намерено делать в ближайшее время?" - спросил он.

"Мы хорошо знаем, к сожалению, практически во всех странах ежегодно теряют людей от пневмонии и гриппа. Перед нами стоит общая задача - минимизировать эти потери", - выслушав доклады, сказал Владимир Путин. "Новый коронавирус - это новое явление, и вопрос, насколько мы готовы", - продолжил он.

"Исхожу из того, что вы сделаете все зависящее, - обратился к присутствующим глава государства, - чтобы неожиданности, которые перед нами возникают, не были неожиданностью для подавляющего большинства наших граждан".