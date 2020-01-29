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29.01.2020 22:44
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Что вырастет на Гороховом поле?

Алексей Емельянов - о сохранении исторического наследия Москвы
Текст: Любовь Проценко
Фото: Сергей Куксин
Видео: Александр Шансков
Российская газета - Столичный выпуск № 19(8073)
Чем старше становится столица, тем трепетнее к ее истории относятся москвичи. Об этом можно судить хотя бы по многочисленным письмам читателей, которые пришли в "Российскую газету" в ответ на сообщение о том, что на "Деловой завтрак" к нам приходит руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов. Темы в них подняты самые разные. Судьба исторических мест и памятников культуры, реставрация уникальных зданий и будущее парков ... Объединяет же письма одно: любовь к Москве, искреннее желание помочь сохранить ей все самое ценное, что досталось нам от предков. С этих писем и начался разговор с гостем редакции.

Алексей Александрович! Москвич Алексей Егоркин упрекает ваш департамент в том, что он формально отнесся у вопросу сохранения такого исторического места в Москве, как Гороховое поле, и согласился с результатами экспертизы, разрешившей там капитальную застройку.

"Почему не учтены возражения жителей, многие из которых являются не меньшими знатоками истории этой местности и экспертами не хуже любых других?" - спрашивает он. Не лучше ли по адресу: Токмаков пер., владение 25, создать народный сквер с таким же названием и впредь принять решение, которое запретит там даже рассматривать эти площадки под строительство?

Как в Москве отметят 160 лет со дня рождения Чехова

Алексей Емельянов: Не могу согласиться с Алексеем: именно с учетом поступивших замечаний эксперты откорректировали проект регенерации на этом участке. Но сначала напомню, настоящим полем, где действительно сеяли горох, это место было только в семнадцатом веке. А уже в восемнадцатом район между Басманной слободой, Царской дорогой, Земляным валом и Яузой, стал частью Москвы и уже тогда его застроили. Сохранил название только переулок, да и то видоизмененное - Гороховский. Красная линия застройки там выходит на улицу Радио, которая тоже была частью поля. Исторически на ней не было зданий выше двух этажей. Поэтому и сейчас максимальная верхняя отметка застройки не более двух этажей. То есть - 7,5 метра. Чуть поглубже на участке расположено строение повыше, с отметкой 15-16 метров, а в глубине - до 25-26 метров. По замечаниям жителей и экспертов, которые проводили государственную историко-культурную экспертизу, проект приведен в соответствие с этими параметрами. Самая верхняя его отметка - 20 метров.

А что собираются построить на этом месте?

Алексей Емельянов: Если я правильно помню, участок предназначен под городскую программу реновации для жителей Басманного района.

Сохраняя самое ценное, Москва развивается и будет развиваться. Другое дело, как именно это будет происходить

Программа актуальная для тех, кто живет в центре Москвы. Свободную землю под строительство домов для переселенцев там найти очень сложно!

В Москве благоустроят за год 5 тысяч магистралей, парков и дворов

Алексей Емельянов: Это так. Что еще я хотел бы добавить? Москва - город, который во все времена развивался. Москва семнадцатого века не похожа на Москву века восемнадцатого, и это совсем другая Москва в девятнадцатом, двадцатом веке... Взять тот же Басманный район, начало улицы Маросейки. Когда-то самая старая царская дорога, самый центр города. С чего она сейчас начинается? Со здания Птицеводсоюза конца 20-х годов постройки XX века. Дальше идет храм Святителя Николая чудотворца в Кленниках ХVII века. Рядом с ним огромный доходный дом Сытиных - начала XX века - 1914 года постройки. Напротив - усадьба Варвары Петровны Разумовской - XVIII век. И вот вся Москва такая - сохраняя самое ценное, она развивается и будет развиваться впредь. Другое дело, как именно это будет происходить? В каких параметрах, в какой архитектуре? Это, безусловно, надо обсуждать и с экспертами, и с историками, и с защитниками, и с жителями. Словом, со всеми, кому не безразличен наш город, что мы и стараемся делать.

Тему продолжает в своем письме Владимир Залищак. "В Москве планируется реконструкция Нового Донского кладбища (9 колумбария), - пишет он. - Рассмотрите, пожалуйста, возможность создания попечительского совета по контролю за ходом реконструкции из числа родственников, краеведов, муниципальных депутатов, активных жителей Донского района". Как вам эта идея?

Алексей Емельянов: Проекта реконструкции колумбария к нам на согласование пока не поступало. Но предложение на мой взгляд абсолютно логичное, правильное. Работа в таком месте просто невозможна без привлечения близких людей похороненных на этом кладбище. Надеюсь, с коллегами из департамента торговли и услуг, который курирует в городе кладбища, найдем способ, как ее реализовать. Я вообще за то, чтобы максимально широко обсуждать с москвичами все вопросы, так или иначе связанные с памятниками. Причем со всеми - и теми, кто критикует, и теми, кто протягивает руку помощи.

Полный репортаж с "Делового завтрака" с Алексеем Емельяновым читайте в одном из ближайших номеров "РГ"

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