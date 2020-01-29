Депутаты одобрили работу самоуправления Калуги

29 января состоялось первое в 2020 году заседание городской думы. Депутаты заслушали отчет главы городского самоуправления Калуги Александра Иванова. В прошедшем году проведено 22 заседания городской думы, на которых было принято 288 решений. Велась работа по развитию территориального общественного самоуправления, в Калуге действует 59 территориальных общин, 26 из них возглавляют депутаты.

Особое внимание депутатского корпуса уделялось контролю за реализацией муниципальной программы "Формирование современной городской среды". Результатом стало благоустройство 60 дворовых территорий и двух общественных пространств

- В 2019 году городская дума приняла решение о реализации в нашем городе проекта инициативного бюджетирования, - сообщил Александр Иванов, - реализация проекта активизирует участие калужан в определении приоритетов расходования средств местного бюджета, будет способствовать поддержке инициатив жителей, а также усилению гражданского контроля за деятельностью органов местного самоуправления.

Всего в прошлом году было подано 12 заявок от жителей на участие в проекте, 4 проекта реализованы.

Глава городского самоуправления также затронул вопросы капитального ремонта и перевода малоэтажных домов на индивидуальное отопление.

- В 2019 году проводилась работа по реализации муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности", в рамках которой осуществлялся перевод малоэтажных домов с центральной системы отопления на индивидуальное, - отметил Александр Иванов, - считаю результаты неудовлетворительными, нам пришлось вернуться к оплате по нормативу. В наступившем году управлению жилищно-коммунального хозяйства предстоит приложить максимальные усилия по переводу 353-х малоэтажных домов на индивидуальное отопление и установке общедомовых счетчиков.

Глава городского самоуправления поблагодарил всех депутатов за инициативность и участие в решении многих городских проблем и отметил, что в текущем году предстоит провести работу по детализации паспортов каждого избирательного округа с целью создать эффективную систему контроля за содержанием детских и спортивных площадок, уборке и освещению дворовых территорий, содержанию подъездов, обрезке деревьев, озеленению, проведению оперативного ямочного ремонта межквартальных проездов.

Отчет был принят, работа главы городского самоуправления признана удовлетворительной. Также были приняты отчеты заместителя председателя городской думы и председателей комитетов. Внесены изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2020 год. В план дополнительно включаются 14 объектов недвижимости, ранее все эти объекты не были реализованы в рамках программы приватизации 2019 года.

Средней школе № 16 присвоено имя ветерана Великой Отечественной войны, почетного гражданина города Калуги, основателя Поста №1 Ивана Федоровича Милехина.

Знаком городской думы "За личный вклад в развитие Калуги" было решено наградить Светлану Михайловну Гусарову, с 2006 по 2011 годы возглавлявшую отдел представительств Ленинского округа управления по работе с населением на территориях.

Депутаты внесли технические поправки в положение об управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений, согласовали сделки муниципальным унитарным предприятиям, утвердили план работы городской думы на 2020 год и приняли решение об участие в ежегодном конкурсе на лучшую организацию работы представительных органов муниципальных образований Калужской области.

В рамках часа контроля была рассмотрена информация о предоставлении земельных участков многодетным семьям. С 2013 по 2019 год в Калуге многодетным семьям было предоставлено 2055 земельных участков в 11 сельских населенных пунктах. На сегодняшний день в управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений состоят на учете в целях бесплатного предоставления земельного участка 794 многодетные семьи.

В январе 2020 года опубликован очередной перечень земельных участков, сформированных для предоставления многодетным семьям. В перечень входят 555 участков в деревнях Матюнино и Аргуново, в отношении которых с начала января до 7 февраля текущего года принимаются заявления о согласии на предоставление.

Земельные участки не обеспечены инженерной инфраструктурой, на территории не разработаны или требуют корректировки проекты планировки и проекты межевания. Без подготовки данных документов невозможно проведение работ по проектированию и строительству улично-дорожных и инженерно-технических сетей.

В бюджете города средства на разработку проектной документации не предусмотрены, возможно получение субсидии из областного бюджета. Депутат Михаил Смирнов затронул вопрос обеспечения подъезда к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям в районе деревни Большая Каменка.

Как пояснили представители управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений, всего на создание улично-дорожной сети и организацию водоснабжения в данном районе необходимо порядка 400 миллионов рублей, таких средств нет в бюджете города.

- Необходимо рассмотреть возможность участия в региональной программе на условиях софинансирования, - предложил Михаил Смирнов, - кроме того следует обеспечить возможность подъезда к земельным участкам хотя бы по существующим грунтовым дорогам.

Временно исполняющий полномочия городского головы Дмитрий Денисов в свою очередь отметил, что строительство дорожной сети станет актуальным только после 50% застройки земельных участков, в настоящее время основные усилия будут сосредоточены на обеспечении подъезда по существующим дорогам.

Дмитрий Денисов также сообщил, что для создания улично-дорожной сети в районе выделенных многодетным семьям участков в деревнях Лихун и Марьино потребуется 1,2 млрд. рублей. Депутат Яков Казацкий предложил использовать для подсыпки полевых дорог строительный мусор, подлежащий утилизации.

Временно исполняющий полномочия городского головы предложение поддержал, отметив, что работа будет проводиться строго в рамках действующего законодательства и с соблюдением всех нормативов. Вопрос будет находиться на контроле депутатского корпуса.