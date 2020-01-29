Федерация еврейских общин России отметила 20-летие

Противодействие ксенофобии и антисемитизму, образование, молодежная политика, а также вопросы упрочнения межрелигиозного и межнационального мира и согласия, - эти темы стали главными на VII Съезде Федерации еврейских общин России (ФЕОР), приуроченному к 20-летию организации.

На торжественной церемонии открытия присутствовали председатели общин и раввины из 140 городов России, а также государственные чиновники, дипломатический корпус, представители традиционных конфессий, деятели культуры и науки.

Участников Съезда поздравил президент России Владимир Путин. Он отметил вклад ФЕОР в развитие конструктивного межнационального и межрелигиозного диалога, продвижение в обществе принципов взаимного уважения, добрососедства и веротерпимости, проведение социальной, благотворительной, просветительской работы. "И конечно, в год 75-летия Великой Победы особо отмечу огромное внимание, которое ФЕОР уделяет заботе о ветеранах, воспитанию молодежи на непреходящих нравственных, патриотических идеалах и ценностях. Сбережению исторической правды о Великой Отечественной войне", - подчеркнул президент.

А премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин в своем приветственном послании сделал акцент на заслуги ФЕОР в сохранении национальных традиций и обрядов.

На съезде было особо подчеркнуто, что российские евреи чувствуют себя свободно и безопасно. Общины работают более чем в двухстах городах России. Реализуется сотни проектов - в области религии, образования, культуры, в социальной сфере. Каждый год открываются новые синагоги, общинные центры, школы и детские сады. По словам главного раввина России Берла Лазара, евреи открыто демонстрируют свое еврейство и пользуются уважением от государства и от окружающих.

По мнению президента ФЕОР, раввина Александра Бороды, за двадцать лет видны качественные изменения самой общины, "и все больше еврейских семьей строят свой дом на основе Торы и заповедей".

На Съезде были приняты резолюции "О сохранении исторической правды", "О поддержке материнства и детства", "О противодействии ксенофобии и антисемитизму", "О состоянии и развитии межрелигиозных отношений", "Перспективы развития еврейской общинной жизни России".

Справка "РГ"

Изначально под эгидой ФЕОР работало 69 синагог и общинных центров, сейчас их - 164. ФЕОР успешно реализует программу возвращения и восстановления исторических синагог, строительства общинных центров. На сегодняшний день за 20 лет работы возвращено 23 исторических здания синагог, построено и реконструировано - 46 зданий. Только за последние 5 лет открыты Еврейский религиозно-культурный центр "Жуковка", Еврейский общинный центр в Абакане, Синагога "Звезда Севера" в Архангельске, Новая калининградская синагога, которая повторяет облик синагоги, разрушенной на этом месте во время Хрустальной ночи. Также были реконструированы: Казанская синагога, Синагога в Калуге, Общинный центр в Иваново, Малая синагога в Санкт-Петербурге, Синагога во Владивостоке.