Фестиваль "17 мгновений" пройдет в четвертый раз

В подмосковном Павловcком Посаде с 5 по 9 февраля пройдет IV Международный кинофестиваль имени народного артиста СССР Вячеслава Тихонова "17 мгновений". В программе конкурсы киносериалов и полнометражных фильмов.

- Прежде всего ленты должны быть профессиональными, - говорит президент фестиваля, дочь выдающегося актера Анна Тихонова. - А еще - поднимать важные общечеловеческие вопросы, опираться на такие ценности, как уважение к личности, окружающему миру, своей истории...

В конкурсе представлены фильмы из России, Беларуси, Китая, Сербии, других стран. Зрители увидят Ad Libitum Полины Ольденбург, "Битву" Анара Аббасова, "В Кейптаунском порту" Александра Велединского, "Сестренку" Александра Галибина, белорусско-российский "Кадиш" Константина Фама...

Константин Фам убежден: мы не должны забывать о боли той войны

- Мой отец вьетнамец, а мама из Беларуси, - рассказал Константин Фам. - Когда я начал изучать свою родословную, то закономерно вышел на трагедию Холокоста, посетил Освенцим. Это сильнейшее эмоциональное переживание, сопоставимое с рождением ребенка или смертью близкого человека. Ко мне пришло понимание, что вся история нашей семьи - обездоленность, бедность, отсутствие родственников - это часть глобальной истории, общей трагедии народа. В этом смысле "Кадиш" уже полностью осмысленное произведение, в нем герой через поиск своих корней пытается вернуть себя самому...

Режиссер убежден, что такие проекты очень важны, люди не должны забывать о боли той войны.

В конкурсе киносериалов будут соревноваться "А.Л.Ж.И.Р.", "Зорге", "Лучше, чем люди", "Мертвое озеро"...

Значимым событием фестиваля станет премьерная программа фильмов для детской и семейной аудитории. Зрителям представят фильмы киностудии "Дисней": "Счастье - это...", "Счастье - это... часть 2", созданные молодыми кинематографистами Союзного государства, и "Последний богатырь", продюсер которого белорус Виталий Шляппо.