Власть должна слышать и слушать людей. "Только в 2019 году мы по разным каналам получили более 1,5 миллиона сообщений от жителей", - с этих слов начал свое традиционное обращение к жителям губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он выступает перед жителями уже в восьмой раз - и всякий раз в отчете о том, как область прожила год, есть хорошие новости.

В частности, с 1 января 2020 года область вводит новую меру поддержки семей, у которых родился первенец. "При покупке жилья в новостройках мы на 3% снизим для них ставку по ипотеке при условии, что малыш родился в Подмосковье", - сказал Воробьев. Он поделился расчетами - средняя стоимость квартиры в подмосковной новостройке ближнего и среднего пояса составляет 4,2 миллиона рублей. Снижение ставки по ипотеке позволит семье сэкономить на процентах порядка 1,5 миллиона рублей.

Кроме того, семьи с детьми получили возможность обналичить региональный материнский капитал. С 2011 года каждая подмосковная семья, в которой родился второй ребенок, вместе с федеральным материнским капиталом получает и региональный - в размере 100 тысяч рублей. В условиях получения говорится, что его можно потратить на обучение детей или улучшение жилищных условий. За эти годы сертификат на региональный капитал в Подмосковье получили 220 тысяч семей. А воспользовались им менее 30%. У остальных он так и лежит сертификатом.

"Принято решение: если в такой семье родился еще один малыш, родители смогут без каких-либо дополнительных условий получить 50 тысяч рублей в 2020 году и еще 50 - в 2021-м", - сказал глава региона. Как уточнили "РГ" в областном министерстве социального развития, целевых трат у этих денег не будет, семьи смогут потратить их по своему усмотрению.

Рассказал губернатор и о поддержке старшего поколения: "Особое внимание нужно уделить одиноко проживающим людям старше 65 лет. Их почти 220 тысяч, и им сложнее всего справляться с трудностями. Предлагаю с 1 мая 2020 года ввести для них ежемесячную доплату в 1 тысячу рублей".

Снижение процентной ставки на 3% поможет молодой семье сэкономить на ипотеке 1,5 миллиона рублей

Были услышаны жители частного сектора. Воробьев поручил своим замам, отвечающим за ЖКХ, устранить все несправедливости и перекосы в системе оплаты за вывоз мусора. "Дайте людям возможность платить по факту вывоза - ровно за то количество, которое они произвели", - распорядился он. В течение года было много жалоб от тех, кто живет в частных домах сезонно, приезжая только на лето. Человека по полгода не бывает дома, а счета за вывоз мусора ему аккуратно выставляются каждый месяц. Больше такого не будет. А жителей отдельных поселений Волоколамска и Серпухова на этот год освободят от платы за вывоз мусора вообще. Речь идет о тех, кто проживает в пятикилометровой зоне от полигонов "Ядрово" и "Лесная". "Мы прекрасно понимаем, какой дискомфорт испытывают эти люди. Должны еще раз принести извинения за старые свалки", - сказал Андрей Воробьев. Оба эти полигона будут закрыты в 2020 году.

За 7 лет в Подмосковье построено 135 школ и 400 детсадов. Социальное строительство будет продолжено. "В прошлом году начали строить еще 50 новых школ, 33 из них планируем сдать в 2020-м. В ближайшие пять лет откроем 150 детских садов", - перечислял Воробьев. В основном - в крупных при столичных городах, где социальная инфраструктура по-прежнему не успевает за приростом жителей.

В 2020 году консолидированный бюджет Подмосковья должен вырасти до 800 миллиардов рублей. "По объему консолидированного бюджета Московская область занимает 2-е место в стране. Вместе с тем по обеспеченности собственными доходами на душу населения мы - шестнадцатые. Как подняться выше?" - задает вопрос губернатор. И отвечает: "Для этого нужны инвестиции". Их в прошлом году область привлекла в основной капитал триллион рублей. Это неплохо. Но чтобы не просто удержать, но и увеличить темп, нужно что-то новое, чего пока ни у кого нет. И этим новым станет центр защиты и поддержки бизнеса, который заработает в регионе с 1 февраля. "У него будет единый для всей области телефонный номер 0150, который сможет набрать каждый предприниматель, у которого появились проблемы, вопросы или жалобы. И, конечно, любой человек, который хочет открыть свое дело, но не знает как. Наше министерство инвестиций и инноваций будет помогать каждому позвонившему", - пообещал Андрей Воробьев.