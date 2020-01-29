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29.01.2020 18:11
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Как в Москве отметят 160 лет со дня рождения Чехова

Текст: Максим Милославский

Культурные центры и библиотеки Москвы подготовили десятки мероприятий, посвященных творчеству писателя Антона Чехова. По словам заммэра города Натальи Сергуниной, лекции и спектакли пройдут с 29 января по 25 февраля.

Фото: РИА Новости
Тест: Как хорошо вы знаете Чехова и его произведения?

- Почти месяц в библиотеках и культурных центрах будет идти специальная программа к юбилею Чехова. Она рассчитана и на детей, и на взрослых, - цитирует Сергунину портал mos.ru. - Запланированы литературные вечера, просмотры любимых экранизаций, театральные постановки, викторины, лекции.

Посмотреть "чеховскую" программу можно на mos.ru или на сайтах культурных центров и библиотек. Например, 30 января детей и подростков приглашает культурный центр "Лидер" на Лермонтовском проспекте. Там в 15.00 расскажут о биографии и творчестве писателя. В этот же день в библиотеке № 246 в 17.00 обещают литературную программу.

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