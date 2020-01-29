Московский художник Никита Голубев прославился на весь мир, рисуя на испачканных грязью автомобилях. "Холсты" для спонтанных шедевров он часто находит в своем же районе, а фотографиями рисунков делится в социальных сетях. Как бывший медик полюбил уличное искусство? И что говорят о необычном увлечении владельцы машин?

Все оттенки серого

Никита Голубев родился в Москве, учился в медицинском университете имени Пирогова на педиатра. Но вовремя понял - эта профессия ему неинтересна. Кисти и холсты брал в руки чаще, чем врачебный фонендоскоп. Рисовал для себя и на заказ. На уличное же творчество художника вдохновила серая московская погода. Увидел в Ясеневе припаркованную у дома немытую машину, сбегал в магазин за перчатками и малярными кистями, а после превратил невзрачное "корыто", окутанное несколькими слоями грязи, в произведение искусства. Просто так. Для души.

Кисти бывший медик Никита Голубев брал в руки чаще, чем фонендоскоп. Теперь он успешный художник. Фото: instagram.com/proboynick

Первая "грязная" картина показалась ему интересной. Попробовал второй раз, потом еще и еще. Так и втянулся. Сколько на его счету таких рисунков, сразу и не скажет. Навскидку - больше сорока. Вот символ наступившего года - крыса, а вот герой американских боевиков - робокоп. Встречаются шуточные зарисовки, фрагменты из фильмов, животные...

- Самое сложное для меня - прорисовывать лица, - делится с корреспондентом "РГ" Никита Голубев. - Все-таки они требуют сходства. Это как портрет в живописи.

Лучший сезон - зима

"Холсты" для своих шедевров Никита часто ищет в своем же районе и рано утром, пока все спят. Обычно выбирает грузовые машины или "Газели" с фургоном. Но главное в этом деле - грязь. И чем ее больше, тем лучше для искусства. А если водитель не мыл свою "ласточку" несколько месяцев - вообще прекрасно!

Сегодня Никита уже профессионал по грязи. Говорит, по мокрому рисуется совсем иначе, чем по сухому. Когда же грязи чересчур много, она отваливается кусками, а когда, наоборот, мало - выходит неконтрастно.

Один рисунок в среднем отнимает от 30 минут до двух часов. На творческую "охоту" выходит от случая к случаю. "Например, много рисовал в декабре, - вспоминает художник. - Зима в принципе хороший для меня сезон, летом грязи не так много".

Владельцы автомобилей, признается Никита, к его сюрпризам относятся с пониманием. По словам художника, многим людям необычные рисунки разбавляют серые будни и заряжают настроением. Пишут благодарные письма и фотографируются у разрисованных авто. Бывает, даже сами просят нарисовать что-нибудь веселенькое. "А некоторые подолгу не смывают мои картины, значит, они их не напрягают", - делает вывод Голубев.

Случалось и совсем забавное: нанес рисунок поверх своего же, который делал давным-давно! Теперь гадает, как это расценивать: как уважение к своему творчеству или как полное равнодушие владельца к состоянию его машины.

Проснулся знаменитым

Все свои рисунки Никита Голубев выкладывает в интернет. Он и помог явить миру необычного художника-самоучку из Ясенева. Фотоснимки с его "грязными" делишками разлетелись по социальным сетям, волну быстро подхватили российские и мировые СМИ. Так неожиданно для себя он и проснулся знаменитостью: начались интервью, телесъемки и поездки. Стали приглашать с мастер-классами за рубеж. Например, уже побывал в Шанхае, Сеуле, Лондоне, Дюссельдорфе.

Все больше поклонников и у странички художника в "Инстаграме" - уже 107 тысяч подписчиков. "Треть из них живут в России, остальные - за границей", - рассказывает Никита Голубев. Но зарабатывать на "Инстаграме", как он признается сам, пока не планирует.

Кстати

Метод Уэйда

Родоначальником "искусства немытых машин" в мире считают Скотта Уэйда из США. Его "грязные" рисунки успели добавить красок автомобилям на улицах десятков стран. Американец рисует преимущественно на легковушках. Причем часто мастер не ждет, когда машины испачкаются. Потому пыль на свои "холсты" наносит сам.