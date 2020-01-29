Москва договорилась с Баварией о научном партнерстве

Власти Москвы и Баварии официально договорились о партнерстве в сфере науки, культуры, строительства и образования. Жителей российской столицы ждут германский фестиваль и тематические выставки в Третьяковке. Все это регламентировало совместное заявление о сотрудничестве, которое подписали мэр Сергей Собянин и премьер-министр федеральной земли Маркус Зедер, который в эти дни находится с официальным визитом в РФ.

Деловые связи Баварии и Москвы были установлены еще в 1991 году, и с тех пор не ослабевают, несмотря ни на какие кризисы. В досанкционные времена товарооборот между федеральной землей, самой мощной в ФРГ в плане экономики, и российской столицей составляет до 10 млрд долларов в год. А по итогам 2018-го он подрос до 12,5 млрд. За прошлый год цифры подсчитываются, но 9-месячная аналитика показывает 4-процентный рост, говорится в информационных материалах к встрече мэра с баварским премьером.

Баварские показатели вывели Германию в целом на уровень едва ли не главного делового партнера Москвы, ФРГ по всем показателям занимает 2 место. Даже по количеству туристов, посетивших Москву, Германия сейчас уступает только Китаю. Баварский премьер Маркус Зедер - один из главных в Германии "друзей Москвы", выступает за плодотворное сотрудничество с РФ. Судя по публикациям в немецкой прессе, нынешнюю поездку Зедера стратегически одобрила канцлер Ангела Меркель.

"Мы сотрудничаем с Баварией в самых различных областях экономики, промышленности, транспорта, здравоохранения", - заявил Собянин. В пример он привел германское оборудование в клиниках и технологическую платформу Siemens, на базе которой созданы "Ласточки" для МЦК. Зедер же в этот раз говорил о научном партнерстве как о базе дальнейших взаимоотношений. "Мы уже инвестировали в нашу науку 2 млрд долларов, - сказал премьер. - Есть заинтересованность в университетском сотрудничестве". Совместно стороны могут разработать новые технические решения в области искусственного интеллекта и охраны окружающей среды, уверен Зедер.

Соглашение предусматривает и ряд совместных мероприятий, многие из которых приурочены к Году Германии в России. Он стартует в августе 2020-го и продлится до июля 2021 года. Помимо фестиваля немецкой культуры в Сокольниках и совместных выставок в Третьяковской галерее запланирован и ряд других культурных мероприятий. Например, делегация музыкального училища Вюрцбурге приглашена на Конгресс по музыкальному анализу в московской консерватории имени Чайковского. А группу московской молодежи ждут на тематическую смену летнего лагеря, организованного музеем памяти концлагеря Флоссербюрг.