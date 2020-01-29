На водоемах Москвы в 2019 году было спасено 117 человек

Специалисты Московской городской поисково-спасательной службы (МГПСС) спасли 117 человек на городских водных объектах в 2019 году. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

- На водных объектах московскими спасателями в минувшем году спасли более 100 человек, оказана первая помощь почти 200 пострадавшим, выполнено более 228 тысяч профилактических мероприятий, обеспечена безопасность 508 массовых общественных мероприятий", - отметил Петр Бирюков.

Для повышения безопасности на водоемах Москвы специалисты МГПСС установили камеры видеонаблюдения в зонах ответственности поисково-спасательных станций (ПСС) "Мещерская", "Серебряный Бор" и "Пансионат".

Кроме того, на ПСС "Серебряный бор" для наблюдения за безопасностью на акватории теперь используются два беспилотника, а на ПСС "Строгино" введена в эксплуатацию дальнодействующая акустическая система.

В 2019 году московские спасатели провели более 4,2 тысячи рейдов. Благодаря этому из потенциально опасных зон было выведено 5703 ребенка, находившихся на городских водоемах без родителей.

- Проводимый комплекс мероприятий позволил добиться наименьшего среди городов России коэффициента гибели людей на водоемах в расчете на 100 тысяч человек", - заключил Петр Бирюков.