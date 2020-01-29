Некоторых жителей Волоколамска и Серпухова освободят от платы за мусор

В этом году в Подмосковье закроют еще два мусорных полигона - "Ядрово" в Волоколамске и "Лесная" в Серпухове. Такое поручение дал губернатор области Андрей Воробьев.

"Мы прекрасно понимаем, какой дискомфорт испытывают жители. Должны еще раз принести извинения за старые свалки. И на 2020 год поручаю полностью отменить оплату за вывоз мусора для тех, кто проживает в пятикилометровой зоне от этих полигонов", - сказал Воробьев, выступая с ежегодным обращением к жителям.

Все, кто уже заплатил за вывоз мусора в этом году, получат перерасчет.