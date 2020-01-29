Осужденному за выбитое стекло автозака на росгвардейца сократили срок

Московский городской суд уменьшил на три месяца срок лишения свободы Эдуарду Малышевскому, участнику несогласованной акции, прошедшей в центре Москвы 27 июля прошлого года.

Ранее 50-летний Малышевский был признан виновным по статье о "применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти". Ему вменили выдавливание в автозаке Росгвардии стекла, которое в итоге упало на одного из бойцов. Мужчине назначили наказание в виде трех лет колонии.

"Приговор Тверского районного суда Москвы от 9 декабря изменить, назначив окончательное наказание в виде 2 лет и 9 месяцев лишения свободы", - сказала в среду судья.

В начале судебного заседания адвокат заявил ходатайство о переносе дела в связи с неявкой потерпевшего. Но ни Малышевский, ни судья его не поддержали. А вот чек о переводе на счет потерпевшего пяти тысяч рублей в качестве компенсации вреда суд к материалам дела приобщил. Прокурор на процессе настаивал на справедливости ранее вынесенного приговора.

Малышевский участвовал в заседании по видеоконференцсвязи. "Я виновен лишь в том, что пошел на митинг", - сказал он.

По данным следствия, Малышевский, находясь в автозаке после задержания, выбил ногой стекло автобуса, которое упало на находящегося поблизости росгвардейца. Согласно материалам дела, правоохранитель "испытал боль".