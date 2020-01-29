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Текст:   Ирина Рыбникова 
14:36 29.01.2020

Подмосковным семьям с первым ребенком снизят ставку по ипотеке

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Оплачивать ипотеку по сниженной ставке смогут те подмосковные семьи, в которых, начиная с 1 января 2020 года, родился первый ребенок. Такое решение принял губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Фото: iStock
Как господдержка поможет сэкономить на покупке жилья семьям с детьми

Выступая с ежегодным обращением к жителям, он заявил, что область готова ввести региональную меру поддержки для семей с детьми. "При покупке жилья в новостройках мы на 3% снизим для них ставку по ипотеке при условии, что малыш родился в Подмосковье", - сказал губернатор.

Он также поделился расчетами: средняя стоимость квартиры в подмосковной новостройке ближнего и среднего пояса составляет 4,2 миллиона рублей. Снижение ставки по ипотеке позволит семье сэкономить на процентах порядка 1,5 миллиона рублей.

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