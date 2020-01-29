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29.01.2020 20:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Стоматологу заговаривали зубы

Прокуратура заставила чиновников выплатить пособие молодому врачу
Текст: Антон Валагин (Тамбов)
Российская газета - Федеральный выпуск № 19(8073)
Тамбовская прокуратура вынесла предписание региональному управлению здравоохранения устранить нарушения законодательства и выплатить стоматологу районной больницы Максиму Ярыгину миллион рублей, причитающийся по программе "Земский доктор". Добровольно чиновники сделать этого не пожелали, сославшись на отсутствие средств.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Максим - врач молодой, окончил тамбовский мединститут в 2019 году. Еще во время учебы услышал о программе "Земский доктор", дающей миллион рублей в обмен на обязательство отработать пять лет в сельской местности. Получив диплом, Ярыгин стал искать подходящую вакансию и вскоре ее нашел. Максим съездил в райцентр, посмотрел лечебницу, поговорил с главврачом - все его устроило, и с 3 сентября новый стоматолог вышел на работу. А через две недели подал документы на "Земского доктора".

Выплаты земским докторам освободят от налога

- Я выждал положенный 30-дневный срок - ответа не было. Подождал для порядка еще пару недель, потом начал звонить в управление - раз за разом мне отвечали: "Ваше заявление на рассмотрении". Наконец, уже в ноябре обратился официально и получил такой ответ: заявка отклонена, поскольку выделенные на программу средства израсходованы, - рассказал медик. - Мне предложили в 2020 году устроиться на работу в другом селе и снова подать заявку, но я отказался. Где гарантия, что мне не откажут во второй раз?

В управлении здравоохранения Тамбовской области "РГ" изложили другую версию.

- Должности стоматолога не было в перечне медицинских профессий, утвержденных правительством региона для программы "Земский доктор" на 2019 год. Соответственно, в бюджет программы не заложили средства на нее. Когда поступила заявка от Ярыгина, мы обратились в минздрав за дополнительным финансированием, но получили отказ, - заявляет замначальника управления Ольга Виницкая.

Предложили устроиться на работу в другом селе и снова подать заявку

В прокуратуре же считают, что Максим Ярыгин в полной мере соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатам в "Земские доктора". В направленном главе региональной медицины представлении говорится о необходимости устранить нарушения в 30-дневный срок и привлечь виновных к ответственности.

Комментарий

Сергей Бурятов, юрист:

- Действие программы "Земский доктор" регламентируется постановлением правительства 2772-Р и федеральным законом N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации". В пункте 12.1 статьи 51 сказано о единовременных компенсационных выплатах в размере миллиона рублей медицинским работникам, прибывшим на работу в сельский населенный пункт, рабочий поселок или поселок городского типа из другого населенного пункта.

Обязательными условиями для участия в программе являются диплом о высшем медицинском образовании, возраст кандидата не более 50 лет и трудовой договор с сельским медучреждением на срок не менее пяти лет. К участию в программе не допускаются медики, имеющие неисполненные обязательства по договору о целевом обучении. При нарушении условий программы - например, увольнению с работы раньше оговоренного срока, - компенсационная выплата подлежит возврату полностью или частично - в зависимости от условий заключенного с работником договора.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тамбовская область

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