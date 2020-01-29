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29.01.2020 18:10
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин получил приветствие от Меркель

Текст: Кира Латухина
Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром федеральной земли Бавария Маркусом Зедером. Российский лидер высоко оценил плодотворное сотрудничество с Баварией, а гость предложил улучшить отношения Москвы и Берлина - как в экономическом, так и политическом плане - в короткие сроки. У двух государств много общих ценностей, и отношения должны быть более прочные и интенсивные, убежден он.
Владимир Путин на встрече с премьер-министром федеральной земли Бавария Маркусом Зедером. Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Владимир Путин на встрече с премьер-министром федеральной земли Бавария Маркусом Зедером. Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Владимир Путин на встрече с премьер-министром федеральной земли Бавария Маркусом Зедером. Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

В Кремль также пригласили помощника главы государства Юрия Ушакова, министра экономического развития Максима Решетникова, мэра Москвы Сергея Собянина и председателя правления компании "Роснефть" Игоря Сечина.

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"Я знаю, что у вас встреча с мэром Москвы. С Москвой у Баварии всегда были очень добрые отношения", - подчеркнул Путин и отметил, что и у него всегда были очень добрые, товарищеские и деловые отношения с руководством Баварии.

"С 1995 года Бавария открыла представительство в России и работает здесь достаточно успешно по самым разным направлениям, - сказал российский лидер. - По-моему, каждая пятая немецкая компания, работающая в России, баварского происхождения. И более половины всех крупных германских инвестиций в российскую экономику как раз организованы компаниями, зарегистрированными в Баварии. Мы всегда рады видеть наших гостей и друзей, наших партнеров".

По мнению Зедера, "очень важно, что хорошие отношения, которые уже есть, можно улучшить благодаря большим политическим темам, как "нормандский процесс".

Фото: Константин Завражин/РГ
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"Но также и сотрудничество в области расследования убийства в Берлине нам бы очень-очень помогло. Думаю, это будет содействовать тому, чтобы отношения стали еще лучше, еще успешнее", - заявил немецкий политик, имея в виду убийство гражданина Грузии Хангошвили.

Премьер-министр Баварии также отметил, что странам нужно с уважением относиться к общей истории, ее урокам. "Наше стремление - улучшить экономические отношения, и мы очень надеемся, что те многочисленные политические вопросы, которые существуют, тоже смогут быть быстро решены", - считает он.

В ФРГ по-разному относятся к России: есть те, кто ее любит, "настоящие болельщики", но есть и те, кто относится скептически, поведал Зедер. "Для нас очень важно, чтобы сотрудничество продолжалось. Мы убеждены, что сотрудничество между Германией и Россией, Баварией и РФ важно. У нас, конечно, есть расхождения, разные мнения, но есть много ценностей, которые мы разделяем", - продолжил он.

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Германской политике нужны более прочные и более интенсивные отношения с Россией, сказал баварский премьер и призвал рассматривать свой визит в Москву именно в этом ракурсе.

Зедер передал приветствие канцлера ФРГ Ангелы Меркель и сообщил, что договорился пригласить мэра Москвы на фестиваль "Октоберфест" в Мюнхен. "Я надеюсь, что ему там понравится", - улыбнулся он, похвалив развитие российской столицы.

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