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29.01.2020 18:30
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин проверит Центр управления Подмосковьем

Текст: Кира Латухина

Президент завтра не только встретится с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, но и проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления.

Фото: Сергей Карпухин/ ТАСС
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Как уточнили в Кремле, будет рассмотрена роль местного самоуправления в реализации нацпроектов. Кроме того, участники обсудят лучшие практики в области управления муниципальными образованиями.

Перед тем, как провести заседание, Владимир Путин посмотрит, как работает Центр управления регионом Московской области. Проект реализован в рамках нацпроекта "Цифровая экономика". Как следует из информации на сайте подмосковного правительства, его концепцию можно выразить так: "Все знаем - быстро решаем - не допускаем". "С помощью уникальных информационных систем в круглосуточном режиме производятся сбор и анализ данных во всех сферах жизнедеятельности Подмосковья", - отмечается в сообщении. Сейчас здесь обслуживается половина поступающих жалоб и предложений, через полгода будут обрабатывать все сто процентов.

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