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29.01.2020 10:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Следователи начали допрашивать бывших полицейских по "делу Голунова"

Текст: Наталья Козлова
Журналист Иван Голунов. Фото: Максим Блинов/РИА Новости Журналист Иван Голунов. Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Журналист Иван Голунов. Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Задержавших Голунова полицейских подозревают в превышении полномочий

В рамках так называемого дела Ивана Голунова в Следственный комитет России доставлены пятеро бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу ГУ МВД России по Москве. Об этом корреспонденту "РГ" сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По ее словам, в настоящее время все пятеро только начали отвечать на вопросы следователей. Сколько продлятся допросы, не ясно. Фамилии подозреваемых пока не называются.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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