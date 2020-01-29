Следователи начали допрашивать бывших полицейских по "делу Голунова"

В рамках так называемого дела Ивана Голунова в Следственный комитет России доставлены пятеро бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу ГУ МВД России по Москве. Об этом корреспонденту "РГ" сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По ее словам, в настоящее время все пятеро только начали отвечать на вопросы следователей. Сколько продлятся допросы, не ясно. Фамилии подозреваемых пока не называются.