Такси в Костроме перекрасят в черный цвет

В Костроме разработали законопроект, направленный на борьбу с нелегальными таксистами. Одним из механизмов станет введение единой цветовой гаммы для автомобилей с "шашечками".

Как сообщил в ответе на запрос "РГ" директор регионального департамента транспорта и дорожного хозяйства Евгений Кананин, в последнее время власти серьезно обеспокоены проблемой работы нелегальных перевозчиков, которые не соблюдают закон, нарушают требования безопасности перевозок для пассажиров и провоцируют распространение недобросовестной конкуренции.

- Законопроект устанавливает требования к цветовым гаммам кузова легкового такси. Введение единых цветов (предположительно черного и белого, которые имеет практически половина подвижного состава такси) позволит создать узнаваемый вид общественного транспорта, граждане будут заранее знать о том, что пользуются услугами официального перевозчика, и данный автомобиль соответствует безопасности перевозок, - сообщил Евгений Кананин.

Сейчас законопроект проходит процедуру общественного обсуждения.

По мнению авторов документа, принятие нового регионального закона поможет контролирующим структурам бороться с нелегальными перевозчиками, поскольку у проверяющих появится возможность различать официальные и нелегальные такси по визуальному критерию.

Это, как надеются власти, приведет к сокращению теневого рынка пассажирских перевозок.

Двумя годами ранее власти, обеспокоенные появлением в Костроме люксовых "псевдотакси", предлагали перекрасить в желтый цвет все автомобили, на которые выданы лицензии для использования в качестве такси. Однако эта инициатива не нашла всеобщего одобрения.