Транспортные карты Москвы и Подмосковья объединят до конца года

У москвичей и жителей области уже в этом году появится единая транспортная карта для оплаты проезда на общественном транспорте. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, выступая с ежегодным обращением к жителям.

"У нас со столицей формируется единая транспортная система, а значит, карта должна быть единой. Люди часто просят об этом. Поэтому до конца года мы завершим объединение двух платежных систем, чтобы жителям Подмосковья для поездок в столицу не нужно было покупать отдельно "Тройку" и "Стрелку", - сказал Воробьев.