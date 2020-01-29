В старом жилом фонде для маломобильных граждан сооружают чаще всего пандусы и дополнительные поручни. Но даже выбравшись из квартиры, человек в коляске нередко не может преодолеть десяток ступеней до подъездной двери. Чтобы решить эту проблему, в столице устанавливают специальные подъемные платформы.

Как рассказали "РГ" в департаменте капремонта, до конца года их планируется установить в 250 подъездах жилых домов. Чтобы она появилась и в вашем доме, инвалиду-колясочнику нужно подать заявление в органы соцзащиты по месту жительства. Согласовывать с соседями это не нужно. В среднем по городу от подачи заявления до монтажа системы проходит до полутора лет. За это время межведомственная комиссия округа и департамент капремонта проведут техническое обследование подъезда, согласуют проект с Мосгосэкспертизой.

Ставятся в Москве два вида подъемников. Первый и наиболее удобный - вертикальная платформа, напоминающая лифт. Ее могут поставить только в просторном холле. Самый распространенный вариант - наклонный: конструкция монтируется на стену, параллельно лестничному маршу. В сложенном виде она не мешает проходу других жителей, диспетчер автоматически ее раскладывает. Такие подъемники крепят еще и там, где лестница имеет сложную конфигурацию. Увидеть ее в действии можно, например, на станции метро "Алтуфьево". Любой из подъемников оборудован табло с кнопками "вызов диспетчера", "пуск", "стоп". Запускает механизм только диспетчер.