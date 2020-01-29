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04.02.2020 16:17
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Лифт не приехал

Текст: Татьяна Ткачева (Воронежская область)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 18(8072)
Подрядчик сорвал замену подъемников в 17 многоквартирных домах Нововоронежа. По договору с региональным Фондом капремонта (ФКР) работы надлежало провести до конца прошлого года. Ни один лифт так и не был установлен.

Как сообщили "РГ" в фонде, ООО "ВоронежЛифтИнвест" выиграло право на замену 44 лифтов и ремонт шахт в 17 многоэтажках на открытом электронном аукционе в августе 2019-го. Фирма сбила стартовую цену контракта с 107 до 70 миллионов рублей. Другие участники на такой риск не пошли, понимая, что иначе придется работать себе в убыток.

Фото: Роман Щербенков
Как выглядят новые белорусско-российские лифты

"Одержав победу, руководство ООО "ВоронежЛифтИнвест", вероятно, осознало, что погорячилось. Фирма пыталась затянуть подписание договора. Региональному оператору капремонта даже пришлось пригрозить ей составлением акта, на основании которого участника торгов можно внести в реестр недобросовестных подрядчиков", - пояснили в ФКР.

В октябре договор был все же заключен. В декабре фонд выяснил, что работы не ведутся, и направил компании предписание. Это не помогло, контракт пришлось расторгнуть.

По инициативе ФКР антимонопольная служба внесла "ВоронежЛифтИнвест" в реестр недобросовестных подрядчиков - фирма не сможет участвовать в госзакупках три года.

Компания оправдывалась тем, что заказчик не выдал ей необходимую для замены лифтов документацию. Однако антимонопольщики указали, что нужные материалы были размещены на сайте, где проводился аукцион, и их направляли подрядчику по электронной почте.

Прямая речь

Василий Смольянов, начальник отдела ФКР Воронежской области:

- Все 17 домов Нововоронежа, где планировалось заменить лифты, включены в краткосрочный план капремонта многоквартирных домов Воронежской области на 2020-2022 годы. В ближайшее время фонд объявит повторный аукцион по отбору подрядчика.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область

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