Подрядчик сорвал замену подъемников в 17 многоквартирных домах Нововоронежа. По договору с региональным Фондом капремонта (ФКР) работы надлежало провести до конца прошлого года. Ни один лифт так и не был установлен.

Как сообщили "РГ" в фонде, ООО "ВоронежЛифтИнвест" выиграло право на замену 44 лифтов и ремонт шахт в 17 многоэтажках на открытом электронном аукционе в августе 2019-го. Фирма сбила стартовую цену контракта с 107 до 70 миллионов рублей. Другие участники на такой риск не пошли, понимая, что иначе придется работать себе в убыток.

"Одержав победу, руководство ООО "ВоронежЛифтИнвест", вероятно, осознало, что погорячилось. Фирма пыталась затянуть подписание договора. Региональному оператору капремонта даже пришлось пригрозить ей составлением акта, на основании которого участника торгов можно внести в реестр недобросовестных подрядчиков", - пояснили в ФКР.

В октябре договор был все же заключен. В декабре фонд выяснил, что работы не ведутся, и направил компании предписание. Это не помогло, контракт пришлось расторгнуть.

По инициативе ФКР антимонопольная служба внесла "ВоронежЛифтИнвест" в реестр недобросовестных подрядчиков - фирма не сможет участвовать в госзакупках три года.

Компания оправдывалась тем, что заказчик не выдал ей необходимую для замены лифтов документацию. Однако антимонопольщики указали, что нужные материалы были размещены на сайте, где проводился аукцион, и их направляли подрядчику по электронной почте.

Прямая речь

Василий Смольянов, начальник отдела ФКР Воронежской области:

- Все 17 домов Нововоронежа, где планировалось заменить лифты, включены в краткосрочный план капремонта многоквартирных домов Воронежской области на 2020-2022 годы. В ближайшее время фонд объявит повторный аукцион по отбору подрядчика.