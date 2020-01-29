В Подмосковье отец отравил младенца снотворным

В Московской области мужчина отравил сына-младенца снотворным.

Об этом стало известно после комплексной судебно-медицинской экспертизы, сообщает пресс-служба регионального ГСУ СК. В июле этого года в молодой семье, проживающей в Пушкине, произошла трагедия: внезапно умер 4-месячный сын.

Выясняя причины смерти малыша, эксперты нашли следы снотворного в бутылочке. Также было установлено, что младенец скончался от острого отравления этим препаратом. Родственники супругов рассказали, что глава семейства сам пил снотворное и подмешивал его жене. Следователи уверены, что именно он отравил сына. Поступок мужчины квалифицировали по статье 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности". Скоро ему изберут меру пресечения.