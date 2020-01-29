Новости

МИД заявил о приверженности обязательств по Сирии 15:27
В Европе запретили опасные краски для татуировок 15:26
Лидер лейбористов Ирландии пообещал выдворить военных США из Шеннона 15:21
На следующей неделе в Москве начнется настоящая зима 15:17
В Москве состоялась премьера второго сезона сериала "Содержанки" 15:15
Как заставить "обочечников" ездить по правилам 15:14
В Волгограде школьник был ранен на занятиях по стрельбе 15:10
Мишустин назначил Приходько своим помощником 15:08
Пьяный житель Югры угнал машину, заблудился и вызвал на помощь полицию 14:59
Российский летчик рассказал о ЧП после перехвата воздушного разведчика 14:54
Названы составы на Матч звезд Единой лиги ВТБ 14:51
Басист Мэрилина Мэнсона Хуан Альдерете упал с велосипеда и впал в кому 14:50
В поликлиниках Крыма открыли гериатрические кабинеты 14:48
Древнейшая мозаика указала путь к затерянному городу хеттов 14:45
Подмосковным семьям с первым ребенком снизят ставку по ипотеке 14:36
Эрдоган: Турция ждет от США окончательного решения по поставке F-35 14:33
В Индии раскопали древнюю статую бога Солнца 14:28
На канале Грибоедова в Петербурге образовалось "ледяное сало" 14:27
Видео: астрономы-любители открыли удивительный вид северного сияния 14:25
Найден монастырь, в котором короновался первый король Англии 14:22
В Бермудском треугольнике нашелся пропавший 95 лет назад корабль 14:20
Suzuki Jimny в Европе переквалифицируют в грузовик 14:20
В Краснодаре девочку затравили из-за отказа сдать деньги в классе 14:18
Генсек ОДКБ предложил практическое взаимодействие в борьбе с терроризмом 14:16
В Петербурге спустили на воду противоминный тральщик "Яков Баляев" 14:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете Чехова и его произведения?
Тест: Как хорошо вы знаете Чехова и его произведения?
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос вице-премьеру Марату Хуснуллину
Задайте вопрос вице-премьеру Марату Хуснуллину
29.01.2020 14:52
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Война без купюр

В Воронеже издали неизвестные материалы о Великой Отечественной
Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 18(8072)
Как немцы строили секретную железную дорогу на пути из Берлина в Ростов, готовили диверсантов и притесняли солдат из союзных стран, узнают любители истории из сборника, выпущенного в столице Черноземья профессором Сергеем Филоненко.
Итогом десятилетней работы профессора Сергея Филоненко стал пятитомник о войне на Воронежской земле. Фото: Воронежский Дом журналистов Итогом десятилетней работы профессора Сергея Филоненко стал пятитомник о войне на Воронежской земле. Фото: Воронежский Дом журналистов
Итогом десятилетней работы профессора Сергея Филоненко стал пятитомник о войне на Воронежской земле. Фото: Воронежский Дом журналистов

Подарок городу

Доктор наук и ректор педуниверситета, он десять лет разбирал бумаги времен Второй мировой, где так или иначе отражена жизнь родного региона. Итогом стал пятитомник "Война на Воронежской земле 1942-1943 годов в документах Красной армии, вермахта и войск сателлитов". Заключительная книга была представлена общественности на днях.

В сборник вошли материалы из военных архивов Рима, Будапешта, Москвы и Подольска, а также Бундесархива (ФРГ), Центрального архива ФСБ России, фондов УФСБ России по Воронежской области и областного Госархива. В рамках проекта в научный оборот введено свыше 700 документов. Половина из них - советские, остальные переведены с венгерского, итальянского, немецкого и румынского языков.
Обнародованы бесценные свидетельства рядовых участников забытой войны

Один из томов посвящен письмам солдат оккупационных войск. Летом 1942-го фашисты направлялись через Воронеж на Сталинград и Кавказ. Немцы столкнулись с мощным сопротивлением. Одна из лучших полевых армий Гитлера увязла в городе и не дошла до Волги.

- Воронеж принял на себя удар элитных моторизованных частей вермахта, в том числе дивизии "Великая Германия", и задержал их на значимый срок - с 5 по 15 июля, - напомнил Филоненко. - Правый берег лежал в руинах. По воспоминаниям - пожары были такими, что в домах плавился кирпич. Из писем иностранных солдат мы знаем, что они под шквальным огнем сидели тут в бункерах и мечтали о посещении дома терпимости.

В приложениях к книгам впервые опубликованы трофейные снимки элитной дивизии "Великая Германия" (одно из ее подразделений обеспечивало личную охрану Гитлера). Историки из генштаба итальянской армии предоставили фотоальбом о концлагере для советских военнопленных.

- Я стремился закончить этот труд к 77-летию освобождения Воронежа (25 января 2020 года. - Прим. "РГ"), - подчеркнул Сергей Филоненко. - Все тома имеют одинаковую структуру: первая глава - авторское исследование того или иного аспекта истории Великой Отечественной войны, затем - подборки документов Красной армии, вермахта, венгерских и итальянских войск, сражавшихся в районе Воронежа, на Дону.

Жизнь в тылу врага

Последняя книга посвящена 75-летию Победы. В ней приводятся, например, материалы научной конференции о штурме Берлина, которая состоялась в штабе Группы советских войск в Германии по горячим следам - в апреле 1946 года. На ней присутствовали участники боев за немецкую столицу - 349 старших офицеров и генералов.

Воронежцы имели непосредственное отношение к этим событиям, отметил составитель сборника:

- Восемь тысяч человек в составе 45-й стрелковой дивизии защищали родной город. Затем они - влившись в другое армейское подразделение - штурмовали Познань и рейхсканцелярию Гитлера. В пятом томе помещены фото воронежцев, дошедших до Берлина. Я посвятил этот раздел бойцу 45-й стрелковой дивизии Щукину. Накануне Победы он потерял ногу, и по протекции командира, который обратился к маршалу Жукову, ему выделили "Мерседес" с ручным управлением. На нем фронтовик в 1946 году ездил по Воронежу!

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Захарова удивилась отказу Варшавы праздновать освобождение от фашистов

Интересны советские документы о "людях И" - диверсантах из числа пленных красноармейцев, которых немцы готовили в Ибенбюрене. Таких лагерей, по словам Филоненко, было несколько, в каждом "потоке" обучалось не менее 300 этнических украинцев. Курс длился несколько месяцев, после чего диверсантов помещали в концлагеря на оккупированной территории.

- "Люди И" устраивались на хлебные должности и доказывали товарищам, что Украине надо отделиться от Советского Союза. Фашисты пытались расшатать связи между братскими народами, - пояснил Филоненко. - В Воронежской области (где было много украинцев. - Прим. "РГ") мирным гражданам разрешали забирать из концлагерей военнопленных украинской национальности - достаточно было сказать, что это твой родственник.

Удалось рассекретить массив документов о расстреле 452 мирных граждан в Песчаном логу. Среди них были дети и инвалиды, раненые, врачи. Новые материалы связаны с расследованием этого преступления - после войны чекисты искали в Германии причастных лиц.

- В годы войны от рук фашистов пострадали десятки тысяч жителей Воронежской области. Мы опубликовали 265 актов о зверствах. В 60 процентах из них виновными названы немцы, в трети случаев - венгры, - сообщил Филоненко.

Куда вела "Берлинка"

Часть материалов проливает свет на то, как строили железную дорогу Острогожск - Евдаково. Ее остатки до сих пор видно со спутника. Воронежцам дорога известна как "Берлинка".

Фото: Александра Морозова/ Тульская епархия РПЦ
Историки рассказали о памяти и беспамятстве в современной России

- Гитлер поставил целью покорить Кавказ, хотел сесть в поезд в Берлине и приехать в Ростов-на-Дону. Но летом 1942-го это было нереально: русские контролировали станцию Лиски. Тогда немцы и решили построить ветку в обход, - уточнил историк. - Согласно венгерским документам, задействовали 12 тысяч человек: все ресурсы строительной организации Тодта, советских военнопленных, местное население, евреев из рабочих батальонов 2-й венгерской армии... Но в Ростов Гитлер так и не съездил.

В книге также опубликована коллекция открыток с батальными зарисовками и Мадоннами на лицевой стороне. Их отправляли итальянцы с Донского фронта. Одни карточки попали к адресатам, пройдя военную цензуру, другие - в руки к советским танкистам.

Издание поступит в ключевые федеральные библиотеки и воронежскую Никитинку, приобрести же его можно через интернет.

Дословно. "Война на Воронежской земле 1942-1943 годов..."

"В дом инвалидов было переведено 450 чел. жителей гор. Воронежа, которые были нетрудоспособными: старики, инвалиды и больные, они содержались в тяжелых условиях. Больные большей частью лежали на полу, постельных принадлежностей не было, вместо них использовалась одежда и личные вещи... Больные были завшивлены, питание им было плохое. Питьевая вода почти отсутствовала. Поэтому часть больных страдала кровяными поносами, которым необходимой медицинской помощи не оказывалось, в результате чего была высокая смертность".

Из копии протокола допроса к акту о злодеяниях фашистов от 20 декабря 1949 г.

"Бочарова Мария Григорьевна, 1900 г. р., работала санитаркой в госпитале N 190 г. Воронежа. 28 июля 1942 г. была угнана немцами, которым помогали украинцы, из г. Воронежа в г. Курск. Немцы осуществляли контроль и конвоирование. По пути на ст. Кузиха пять дней были в концентрационном лагере. Пищи не давали, за водой не отпускали. Во время пути немцы издевались - били плетью. Ее сына Юрия, 14 лет, били кулаками по голове до того, что из ушей текла кровь, за то, что он неправильно стоял в рядах".

Из "Опросных листов возвратившихся на Родину из германской неволи" (Воронежский пединститут, 25 мая 1945 г.).

"...в июне 1942 года началось новое наступление, которое привело нас в объятый огнем Воронеж, где вместе с деревянными постройками плавился даже кирпич, а накал сражения был такой, что иногда я не слышал команд ротного. Награждали нас прямо в здании столярного цеха под грохот русской артиллерии".

Из воспоминаний унтер-офицера дивизии "Великой Германии" Мартина Шлихта.

Общество История Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж Вторая мировая война

Главное сегодня

В Совфеде оценили заявление о "встрече" Гитлера и Сталина
Украинцы и белорусы смогут получать гражданство РФ без проверки знания языка
Минздрав подготовил рекомендации по борьбе с коронавирусом
Убийца ростовского депутата и его жены найден мертвым
Посольство США признало ложью освобождение Аушвица американцами
Здоровье
Здоровье
Почему счастливые мамы впадают в послеродовую депрессию
Соцзащита
Соцзащита
Как выросли социальные пособия с 1 января 2020 года