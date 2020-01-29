Как немцы строили секретную железную дорогу на пути из Берлина в Ростов, готовили диверсантов и притесняли солдат из союзных стран, узнают любители истории из сборника, выпущенного в столице Черноземья профессором Сергеем Филоненко.

Подарок городу

Доктор наук и ректор педуниверситета, он десять лет разбирал бумаги времен Второй мировой, где так или иначе отражена жизнь родного региона. Итогом стал пятитомник "Война на Воронежской земле 1942-1943 годов в документах Красной армии, вермахта и войск сателлитов". Заключительная книга была представлена общественности на днях.

В сборник вошли материалы из военных архивов Рима, Будапешта, Москвы и Подольска, а также Бундесархива (ФРГ), Центрального архива ФСБ России, фондов УФСБ России по Воронежской области и областного Госархива. В рамках проекта в научный оборот введено свыше 700 документов. Половина из них - советские, остальные переведены с венгерского, итальянского, немецкого и румынского языков.

Один из томов посвящен письмам солдат оккупационных войск. Летом 1942-го фашисты направлялись через Воронеж на Сталинград и Кавказ. Немцы столкнулись с мощным сопротивлением. Одна из лучших полевых армий Гитлера увязла в городе и не дошла до Волги.

- Воронеж принял на себя удар элитных моторизованных частей вермахта, в том числе дивизии "Великая Германия", и задержал их на значимый срок - с 5 по 15 июля, - напомнил Филоненко. - Правый берег лежал в руинах. По воспоминаниям - пожары были такими, что в домах плавился кирпич. Из писем иностранных солдат мы знаем, что они под шквальным огнем сидели тут в бункерах и мечтали о посещении дома терпимости.

В приложениях к книгам впервые опубликованы трофейные снимки элитной дивизии "Великая Германия" (одно из ее подразделений обеспечивало личную охрану Гитлера). Историки из генштаба итальянской армии предоставили фотоальбом о концлагере для советских военнопленных.

- Я стремился закончить этот труд к 77-летию освобождения Воронежа (25 января 2020 года. - Прим. "РГ"), - подчеркнул Сергей Филоненко. - Все тома имеют одинаковую структуру: первая глава - авторское исследование того или иного аспекта истории Великой Отечественной войны, затем - подборки документов Красной армии, вермахта, венгерских и итальянских войск, сражавшихся в районе Воронежа, на Дону.

Жизнь в тылу врага

Последняя книга посвящена 75-летию Победы. В ней приводятся, например, материалы научной конференции о штурме Берлина, которая состоялась в штабе Группы советских войск в Германии по горячим следам - в апреле 1946 года. На ней присутствовали участники боев за немецкую столицу - 349 старших офицеров и генералов.

Воронежцы имели непосредственное отношение к этим событиям, отметил составитель сборника:

- Восемь тысяч человек в составе 45-й стрелковой дивизии защищали родной город. Затем они - влившись в другое армейское подразделение - штурмовали Познань и рейхсканцелярию Гитлера. В пятом томе помещены фото воронежцев, дошедших до Берлина. Я посвятил этот раздел бойцу 45-й стрелковой дивизии Щукину. Накануне Победы он потерял ногу, и по протекции командира, который обратился к маршалу Жукову, ему выделили "Мерседес" с ручным управлением. На нем фронтовик в 1946 году ездил по Воронежу!

Интересны советские документы о "людях И" - диверсантах из числа пленных красноармейцев, которых немцы готовили в Ибенбюрене. Таких лагерей, по словам Филоненко, было несколько, в каждом "потоке" обучалось не менее 300 этнических украинцев. Курс длился несколько месяцев, после чего диверсантов помещали в концлагеря на оккупированной территории.

- "Люди И" устраивались на хлебные должности и доказывали товарищам, что Украине надо отделиться от Советского Союза. Фашисты пытались расшатать связи между братскими народами, - пояснил Филоненко. - В Воронежской области (где было много украинцев. - Прим. "РГ") мирным гражданам разрешали забирать из концлагерей военнопленных украинской национальности - достаточно было сказать, что это твой родственник.

Удалось рассекретить массив документов о расстреле 452 мирных граждан в Песчаном логу. Среди них были дети и инвалиды, раненые, врачи. Новые материалы связаны с расследованием этого преступления - после войны чекисты искали в Германии причастных лиц.

- В годы войны от рук фашистов пострадали десятки тысяч жителей Воронежской области. Мы опубликовали 265 актов о зверствах. В 60 процентах из них виновными названы немцы, в трети случаев - венгры, - сообщил Филоненко.

Куда вела "Берлинка"

Часть материалов проливает свет на то, как строили железную дорогу Острогожск - Евдаково. Ее остатки до сих пор видно со спутника. Воронежцам дорога известна как "Берлинка".

- Гитлер поставил целью покорить Кавказ, хотел сесть в поезд в Берлине и приехать в Ростов-на-Дону. Но летом 1942-го это было нереально: русские контролировали станцию Лиски. Тогда немцы и решили построить ветку в обход, - уточнил историк. - Согласно венгерским документам, задействовали 12 тысяч человек: все ресурсы строительной организации Тодта, советских военнопленных, местное население, евреев из рабочих батальонов 2-й венгерской армии... Но в Ростов Гитлер так и не съездил.

В книге также опубликована коллекция открыток с батальными зарисовками и Мадоннами на лицевой стороне. Их отправляли итальянцы с Донского фронта. Одни карточки попали к адресатам, пройдя военную цензуру, другие - в руки к советским танкистам.

Издание поступит в ключевые федеральные библиотеки и воронежскую Никитинку, приобрести же его можно через интернет.

Дословно. "Война на Воронежской земле 1942-1943 годов..."

"В дом инвалидов было переведено 450 чел. жителей гор. Воронежа, которые были нетрудоспособными: старики, инвалиды и больные, они содержались в тяжелых условиях. Больные большей частью лежали на полу, постельных принадлежностей не было, вместо них использовалась одежда и личные вещи... Больные были завшивлены, питание им было плохое. Питьевая вода почти отсутствовала. Поэтому часть больных страдала кровяными поносами, которым необходимой медицинской помощи не оказывалось, в результате чего была высокая смертность".

Из копии протокола допроса к акту о злодеяниях фашистов от 20 декабря 1949 г.

"Бочарова Мария Григорьевна, 1900 г. р., работала санитаркой в госпитале N 190 г. Воронежа. 28 июля 1942 г. была угнана немцами, которым помогали украинцы, из г. Воронежа в г. Курск. Немцы осуществляли контроль и конвоирование. По пути на ст. Кузиха пять дней были в концентрационном лагере. Пищи не давали, за водой не отпускали. Во время пути немцы издевались - били плетью. Ее сына Юрия, 14 лет, били кулаками по голове до того, что из ушей текла кровь, за то, что он неправильно стоял в рядах".

Из "Опросных листов возвратившихся на Родину из германской неволи" (Воронежский пединститут, 25 мая 1945 г.).

"...в июне 1942 года началось новое наступление, которое привело нас в объятый огнем Воронеж, где вместе с деревянными постройками плавился даже кирпич, а накал сражения был такой, что иногда я не слышал команд ротного. Награждали нас прямо в здании столярного цеха под грохот русской артиллерии".

Из воспоминаний унтер-офицера дивизии "Великой Германии" Мартина Шлихта.