Вячеслав Володин: Очерняющие историю предают своих дедов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и представители всех парламентских фракций посетили Еврейский музей и центр толерантности в Москве по случаю 75-летия освобождения Освенцима. В ходе осмотра экспозиции депутаты зажгли свечи в честь погибших в ходе Второй мировой войны. Как подчеркнул глава нижней палаты, зарубежные политики, очерняющие память о тех трагических страницах истории, предают своих дедов и прадедов.

Часть экспозиции музея - зал памяти, где в тишине звучат имена погибших во время Второй мировой войны и Холокоста. Каждый посетитель здесь может зажечь памятную свечу, а также запросить в базе данных музея архивные данные о погибших. Что и сделали депутаты. Так, лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский нашел материалы о своем дяде. "Брат мамы погиб под Москвой, - поделился он с журналистами. - Мне понадобилось две минуты, чтобы найти данные, а в архивах люди десятилетиями ищут!" А глава думских "единороссов" Сергей Неверов обнаружил в обширной базе данных информацию о своем деде.

Наряду с постоянной экспозицией депутаты осмотрели и новую выставку, открывшуюся 27 января - в Международный день памяти жертв Холокоста. Организаторы экспозиции продемонстрировали, что "машина смерти" не смогла сломить главное - человеческий дух. Экспонаты вобрали в себя воспоминания о свадьбах и свиданиях в гетто, запретных подарках, взаимной заботе, мечтах о доме...

"Представители всех фракций посетили Музей толерантности для того, чтобы отдать дань памяти и уважения тем, кто погиб от рук фашистов, - пояснил журналистам Вячеслав Володин. - Вспоминая то время, когда мир стоял на грани исчезновения, необходимо сделать все для того, чтобы защитить историю". Но не все политики выучили ее уроки, констатировал он. "Мы категорически не приемлем того, что происходит в ряде европейских стран, - заявил спикер Госдумы. - Когда звучат заявления президентов Польши, Украины, политиков европейских стран, перечеркивающие память о наших дедах". Он назвал такую политику не только кощунственной, но и несправедливой. "Сегодня мы видим, что президент Украины отрекся от деда и пытается ради сохранения власти, признания ряда европейских стран и США сделать все для того, чтобы очернить нашу общую историю", - привел пример Володин.

Вспоминая то время, когда мир стоял на грани исчезновения, необходимо сделать все для того, чтобы защитить историю

Как объяснил президент Федерации еврейских общин России Александр Борода, в музее говорится об исторических событиях с точки зрения конкретных людей и их судеб. Это необходимо, чтобы, к примеру, жертвы Холокоста не были для посетителей безликими цифрами.

Депутаты прошли символический путь через тематические пространства выставки - здесь и одесское кафе, и квартира, и базар, и тюремная камера, и синагога. Можно было "примерить" и традиционные еврейские профессии - стать раввином, кузнецом и т.п. Например, Владимир Жириновский решил попробовать себя в роли учителя. Специальный автомат сфотографировал его, а затем выдал изображение политика в "новом качестве". "Надо такой же автомат в Думе установить. Но чтобы посетители могли бы примерять роли депутатов", - предложил Сергей Неверов.