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29.01.2020 16:42
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Воробьев ввел для жителей Подмосковья новые доплаты и льготы

Текст: Ирина Рыбникова

Сразу о нескольких новых мерах социальной поддержки жителей Подмосковья рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Прежде всего, семьи с детьми получили возможность обналичить региональный материнский капитал. С 2011 года каждая подмосковная семья, в которой родился второй ребенок, вместе с федеральным материнским капиталом получает и региональный - в размере 100 тысяч рублей. В условиях получения говорится, что его можно потратить на обучение детей или улучшение жилищных условий. За эти годы сертификат на региональный капитал в Подмосковье получили 220 тысяч семей. А воспользовались им менее 30%. У остальных он так и лежит сертификатом.

Фото: iStock
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"Принято решение: если в такой семье родился еще один малыш, родители смогут без каких-либо дополнительных условий получить 50 тысяч рублей в 2020 году и еще 50 - в 2021-м", - заявил Андрей Воробьев, выступая с ежегодным обращением к жителям. Как уточнили "РГ" в областном Министерстве социального развития, семьи смогут потратить их по своему усмотрению.

Также губернатор рассказал о поддержке людей старшего поколения: "Особое внимание нужно уделить одиноко проживающим людям старше 65 лет. Их почти 220 тысяч человек и им сложнее всего справляться с трудностями. Предлагаю с 1 мая 2020 года ввести для них ежемесячную доплату в 1 тысячу рублей".

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