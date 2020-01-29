Воронежцы познакомятся со старообрядцами из Моршанска

Облик и быт строгих купцов Тамбовской губернии, которые умело вели торговлю, крепко держались старой веры и занимались благотворительностью, представили в Воронежском музее имени И. Крамского. Около 40 народных портретов, рукописные книги, медные иконы и посуду для домашних чаепитий привезли из Моршанска. В этом году город празднует 240-летие.

На выставке можно увидеть 38 портретов, датированных концом XVIII - началом ХХ века. Фото: Татьяна Ткачева/РГ

Моршанских купцов и мещан изображали, как правило, художники-самоучки. Кто-то подрабатывал писанием дешевых икон, кто-то рисовал вывески для магазинов. Отсюда и особый примитивный стиль народных портретов - напоминающих средневековые парсуны, церковные фрески и лубок одновременно. Зная вкус заказчиков, живописцы старались продемонстрировать прежде всего их добродетели. Отсюда эти сосредоточенные лица, наглухо застегнутые сюртуки мужчин, плотно повязанные платки на головах женщин, сжатые губы.

На выставке "Моршанская старина" можно увидеть 38 таких портретов, датированных концом XVIII - началом XX века. Они написаны маслом по холсту или белой жести, изредка использовались картон и тушь.

С картин в золоченых рамах смотрят представители известных купеческих династий города, общественные деятели и меценаты. Темный фон, минимум предметов, тщательно выписанные детали одежды, будь то почетный орден или вышивка на шали. Купчиха Фомина с семью нитками жемчуга на полной шее выглядит особенно монументально. Притягивают взгляд супруги Савиновы - румяный муж с настороженным взглядом, суровая жена (лицо - землистого цвета, как на потемневших образах).

Мода на такие портреты держалась в России более полувека. Затем обывателям стали более доступны услуги художников-профессионалов, появилась фотография. В провинции, впрочем, народный примитив удерживал позиции вплоть до начала ХХ века, отмечают кураторы выставки из Моршанского историко-художественного музея.

Моршанских купцов и мещан изображали, как правило, художники-самоучки. Отсюда и примитивный стиль народных портретов

В один ряд с картинами помещены исторические фотографии Моршанска. Над небольшими особняками высятся многокупольные храмы, при стечении народа освящается закладной камень старообрядческой Успенской церкви. Жители гуляют у пристани, где когда-то формировался крупнейший в стране торговый хлебный караван.

Здесь же - разнообразные предметы быта, которыми пользовались местные торговцы и их семьи. От шитой золотом мошны для денег XVIII века и женской епанчи (что-то вроде короткого жилета с позументами) до фаянсовых масленок - в виде курицы-наседки, краба и белого гриба с восседающим на шляпке гномом.

О хозяйственной жизни моршанцев говорят доходно-расходная тетрадь со сведениями о продаже гречихи, лопатки и пытки (ударение на последний слог) для взятия пробы из кулей с сыпучими продуктами. О духовной - Минеи-Четьи 1642 года, рукописное житие, массивные кресты-тельники и литой складень с эмалью.

Выставка "Моршанская старина" продлится по первого марта 2020 года.

Кстати

Коллекцию портретов собрал в Моршанске художник, археолог Петр Иванов. В 1918 году он передал картины в фонд создаваемого им же музея. Затем вплоть до начала 1930-х пополнял собрание. Художественные ценности Иванов покупал, принимал в дар, спасал из разоренных и заброшенных усадеб Бенкендорфов, Безобразовых, Воронцовых-Дашковых, Долгоруких, Мансуровых, Шуваловых. Зачастую картины приходилось реставрировать. Портреты краевед считал ценным историческим источником и охотно записывал ходившие о купеческих семьях легенды.