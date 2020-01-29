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29.01.2020 14:40
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Вот парадный портрет

Воронежцы познакомятся со старообрядцами из Моршанска
Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 18(8072)
Облик и быт строгих купцов Тамбовской губернии, которые умело вели торговлю, крепко держались старой веры и занимались благотворительностью, представили в Воронежском музее имени И. Крамского. Около 40 народных портретов, рукописные книги, медные иконы и посуду для домашних чаепитий привезли из Моршанска. В этом году город празднует 240-летие.
На выставке можно увидеть 38 портретов, датированных концом XVIII - началом ХХ века. Фото: Татьяна Ткачева/РГ

Моршанских купцов и мещан изображали, как правило, художники-самоучки. Кто-то подрабатывал писанием дешевых икон, кто-то рисовал вывески для магазинов. Отсюда и особый примитивный стиль народных портретов - напоминающих средневековые парсуны, церковные фрески и лубок одновременно. Зная вкус заказчиков, живописцы старались продемонстрировать прежде всего их добродетели. Отсюда эти сосредоточенные лица, наглухо застегнутые сюртуки мужчин, плотно повязанные платки на головах женщин, сжатые губы.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
В Манеже открылась выставка "Сальвадор Дали. Магическое искусство"

На выставке "Моршанская старина" можно увидеть 38 таких портретов, датированных концом XVIII - началом XX века. Они написаны маслом по холсту или белой жести, изредка использовались картон и тушь.

С картин в золоченых рамах смотрят представители известных купеческих династий города, общественные деятели и меценаты. Темный фон, минимум предметов, тщательно выписанные детали одежды, будь то почетный орден или вышивка на шали. Купчиха Фомина с семью нитками жемчуга на полной шее выглядит особенно монументально. Притягивают взгляд супруги Савиновы - румяный муж с настороженным взглядом, суровая жена (лицо - землистого цвета, как на потемневших образах).

Мода на такие портреты держалась в России более полувека. Затем обывателям стали более доступны услуги художников-профессионалов, появилась фотография. В провинции, впрочем, народный примитив удерживал позиции вплоть до начала ХХ века, отмечают кураторы выставки из Моршанского историко-художественного музея.

Моршанских купцов и мещан изображали, как правило, художники-самоучки. Отсюда и примитивный стиль народных портретов

В один ряд с картинами помещены исторические фотографии Моршанска. Над небольшими особняками высятся многокупольные храмы, при стечении народа освящается закладной камень старообрядческой Успенской церкви. Жители гуляют у пристани, где когда-то формировался крупнейший в стране торговый хлебный караван.

Фото: Максим Коротченко
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Здесь же - разнообразные предметы быта, которыми пользовались местные торговцы и их семьи. От шитой золотом мошны для денег XVIII века и женской епанчи (что-то вроде короткого жилета с позументами) до фаянсовых масленок - в виде курицы-наседки, краба и белого гриба с восседающим на шляпке гномом.

О хозяйственной жизни моршанцев говорят доходно-расходная тетрадь со сведениями о продаже гречихи, лопатки и пытки (ударение на последний слог) для взятия пробы из кулей с сыпучими продуктами. О духовной - Минеи-Четьи 1642 года, рукописное житие, массивные кресты-тельники и литой складень с эмалью.

Выставка "Моршанская старина" продлится по первого марта 2020 года.

Кстати

Коллекцию портретов собрал в Моршанске художник, археолог Петр Иванов. В 1918 году он передал картины в фонд создаваемого им же музея. Затем вплоть до начала 1930-х пополнял собрание. Художественные ценности Иванов покупал, принимал в дар, спасал из разоренных и заброшенных усадеб Бенкендорфов, Безобразовых, Воронцовых-Дашковых, Долгоруких, Мансуровых, Шуваловых. Зачастую картины приходилось реставрировать. Портреты краевед считал ценным историческим источником и охотно записывал ходившие о купеческих семьях легенды.

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