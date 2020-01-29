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29.01.2020 14:31
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

За отсутствие места в детском саду предлагают платить пособия

Текст: Ольга Игнатова
В Госдуме предложили ввести компенсацию для родителей, чьим детям не было предоставлено место место детском саду из-за нехватки мест. Сегодня группа депутатов от "Справедливой России" внесла на рассмотрение нижней палаты парламента соответствующий законопроект.
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

"Так, устанавливается, что родители либо законные представители детей в возрасте от полутора до трех лет, поставленных на учет в уполномоченном органе исполнительной власти для предоставления им места в дошкольной образовательной организации, но не получившие такого места по причине отсутствия в дошкольной образовательной организации свободных мест, имеют право на получение компенсации, выплачиваемой из средств федерального бюджета в размере не менее прожиточного минимума для детей, установленного в субъекте Российской Федерации, в котором ребенок поставлен на учет на получение места в дошкольной образовательной организации", - говорится в пояснительной записке к документу. На 1 января прошлого года в России не могли получить место в садике более 200 тысяч детей.

Фото: iStock
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Авторы инициативы особо подчеркивают, что введение дополнительных компенсационных выплат станет стимулом к появлению в семьях по несколько детей. Накануне Росстат обнародовал предварительные данные по численности населения России. Из них следует, что россиян за прошлый год стало меньше на 35,6 тысячи человек. "Миграционный прирост в 2019 году компенсировал естественную убыль примерно на 90 процентов, однако ожидается, что она будет нарастать", - говорят в Росстате.

Так, естественная убыль населения отмечена во всех федеральных округах, за исключением Северо-Кавказского. Миграционный прирост населения смог перекрыть естественную убыль населения в 4 округах - Центральном, Северо-Западном, Южном и Уральском.

По общему приросту населения, несомненно, лидирует Москва и Московская область - 88 и 77 тысяч человек, по естественному приросту - республики Дагестан и Чеченская - 31 и 22 тысячи человек. За счет приезжих прирастают 13 регионов, среди которых Московская область, Краснодарский край, Ленинградская область, Калининградская область, г. Санкт-Петербург, Республика Адыгея, Ставропольский край, г. Севастополь, Новосибирская область, Республика Татарстан, Томская область, Республика Крым, Белгородская область.

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