За сутки из центра Москвы вывезли тысячу самосвалов со снегом

За минувшие сутки с улиц Центрального округа вывезено 30 тысяч кубометров снега. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Центрального округа столицы.

В уборке дворовых территорий задействовано 4 тысяч дворников и более 1 тысячи единиц техники. Собираемый снег вывозится на снегоплавильные пункты. Основной поток снеговозов идет ночью, чтобы не мешать движению транспорта. За сутки вывезено 30 тысяч кубометров снега, это сопоставимо с 1 тысячью самосвалов вместимостью 30 кубометров.

29 января в округе продолжат чистить крыши 5,3 тысяч строений со скатными кровлями, из них половина жилые. При обнаружении нечищеной кровли или наледи нужно обращаться на общественную приемную мэрии столицы по телефонам 8 (495) 777-77-77 или в Объединение административно-технических инспекций.